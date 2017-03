HLV Calisto: “Cầu thủ mà ích kỷ thì nên nghỉ!”

. Đình Phước chấn thương ra về, đến Phước Tứ cũng chẳng lành lặn, rồi Minh Đức cũng phải đi bệnh viện khám chấn thương. Rõ ràng vị trí trung vệ là nỗi lo nhất mà trước đây ông yên tâm nhất?

+ Đúng vậy! Tình hình chấn thương khiến tôi thực sự phải suy nghĩ nghiêm túc về nó. Lẽ ra tôi dư thừa vị trí này để tìm người đá tốt vá vào thế nhưng... Biết được sự khó khăn ấy nên một số CLB cũng đã giới thiệu cho tôi. Tôi rất hạnh phúc vì điều này vì suy cho cùng, giữa những đồng nghiệp chúng tôi có một sự giúp đỡ cho nhau, hợp tác cho nhau vì đội tuyển. Song ưu tiên hàng đầu của tôi là tôi muốn chọn những người mà trực tiếp tôi đã chứng kiến họ thi đấu. Còn danh sách đề cử từ các CLB tôi rất trân trọng và cất giữ nó khi cần.

. Ông vừa nói rằng có dư thừa để chọn các cầu thủ thay thế. Thế nhưng có gì khúc mắc mà ông tỏ vẻ không hài lòng?

+ Tôi muốn nói rằng đã là cầu thủ thì không nên ích kỷ. Tính ích kỷ đi ngược lại với tính chuyên nghiệp, thậm chí nó còn giết chết tính chuyên nghiệp. Nhưng vì sao các cầu thủ lựa chọn sự ích kỷ này? Đó là vấn đề làm tôi đau đầu. Một cầu thủ khi được gọi vào đội tuyển quốc gia hoặc cống hiến trong đội tuyển quốc gia nhiều năm và liên tục thì tất nhiên thương hiệu của anh ta tăng cao chứ! Sao họ lại ích kỷ vậy?

. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng việc chọn quân của ông có phần thiên vị?

+ Anh lấy chứng cứ nào để nói rằng tôi thiên vị? Vì sao tôi chọn nhiều cầu thủ của Đồng Tâm Long An, Bình Dương và Thể Công... ư? Đồng Tâm Long An hay Bình Dương, Hoàng Anh Gia Lai, Thể Công chẳng hạn đó là những đội bóng chuyên nghiệp thực sự. Ngoài Thể Công ra, Bình Dương, Hoàng Anh Gia Lai và Đồng Tâm Long An đều là những đội đã nhiều lần tham dự các giải quốc tế và AFC Champions League nên kinh nghiệm của họ hơn đáng kể những cầu thủ đội khác. Hai cầu thủ, một từ Hải Phòng và một từ Bình Dương hoặc Đồng Tâm Long An có trình độ hoàn toàn ngang nhau nhưng nếu chọn thì tôi sẽ chọn cầu thủ của Bình Dương hoặc Đồng Tâm. Chỉ vì một lẽ đơn giản là họ đã được trui rèn qua các giải đấu quốc tế chất lượng cao như AFC Champions League và bản thân tính chuyên nghiệp của họ ở những CLB này cũng cao hơn.

. Ngoài ra, việc tuyển chọn tuyển thủ của ông còn căn cứ vào những yếu tố nào khác?

+ Tất cả tuyển thủ mà tôi gọi đều là những người đá tốt nhất, tinh thần chuyên nghiệp cao nhất mà chính mắt tôi chứng kiến.

. Nhưng việc thủ môn Santos mãi đến nay vẫn chưa có mặt là một tinh thần chưa chuyên nghiệp?

+ Hãy thông cảm cho anh ấy! Gia đình và người thân của anh ta ở cách xa chúng ta nửa vòng trái đất. Sau một năm xa gia đình, anh ta cũng cần về sum họp nhưng điều tôi muốn nhấn mạnh là thái độ khi được tập trung đội tuyển, tinh thần phấn chấn như thế nào khi biết mình có tên trong đội tuyển mà Santos thì rất tốt ở điểm này. Những cầu thủ xin nghỉ phép ít ngày có lý do chính đáng. Tôi đều biết bản chất của vấn đề nên tôi không ngần ngại cho phép họ về.

. Lần làm HLV trưởng đội tuyển cách đây sáu năm và bây giờ, ông có nhận xét gì về sự phát triển của bóng đá Việt Nam?

+ Cơ sở vật chất tốt hơn trước rất nhiều, tiền các ông chủ đổ vào CLB lớn gấp nhiều lần nhưng tính chuyên nghiệp của cầu thủ thì vẫn như thế. Họ chưa tiến bộ nhiều so với chừng ấy năm trôi qua.

. Nhưng năm 2002, ông ít quân để chọn tuyển, còn bây giờ thì…?

+ Vẫn thế, nhiều đấy nhưng như tôi đã nói, “nhiều mà vẫn thiếu... thái độ chuyên nghiệp”. Hồi ấy, quân của tôi già hơn bây giờ nhưng họ rất cháy bỏng khi biết mình được gọi vào đội tuyển, còn bây giờ thì nhiều cầu thủ lạnh lùng quá!