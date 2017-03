HLV Calisto: “Nếu sợ thì cứ đóng cửa đá với nhau”

Là một HLV có đến tám năm sống và thở với bóng đá Việt Nam nên ông Calisto rất hiểu về bóng đá Việt Nam. Chỉ có điều là có những điều ông nói rằng mình không thể hiểu nổi vì sao những nhà làm bóng đá lại khắt khe với cầu thủ ngoại và cầu thủ nhập tịch.

Đừng đổ cho ngoại binh

. Khái niệm của ông về bóng đá chuyên nghiệp?

+ Bóng đá chuyên nghiệp là một ngành kinh doanh. Ở Việt Nam thì sản phẩm của ngành ấy là V-League, là giải hạng nhất, là các đội tuyển quốc gia. Một sản phẩm có chất lượng thì sẽ thu hút nhiều khách hàng, mà khách hàng ở đây chính là khán giả, những nhà tài trợ. Và không thể phủ nhận chất lượng V-League tăng lên nhờ sự hiện diện của ngoại binh...

. Nhưng xu hướng ngoại binh không phải là tất cả. Bằng chứng là nhiều CLB đang nhập tịch cầu thủ và lơ là đào tạo trẻ. Nhiều đội thích săn cầu thủ ngoại hơn là đào tạo con người cho mình. Kết quả là nhiều cầu thủ trẻ bị mất chỗ vì phải nhường suất cho ngoại binh?

+ Cần phải hiểu rõ và tách bạch chuyện này chứ không thể đánh đồng như thế. Hãy cho tôi biết ở mỗi đội hạng nhất và mỗi đội V-League có được bao nhiêu cầu thủ trẻ dưới 21 tuổi được chơi trong đội hình chính. Có phải con số cầu thủ dưới 21 tuổi chơi V- League và hạng nhất tính trên đầu ngón tay không?

Bóng đá Việt Nam còn thiếu quá nhiều sân chơi cho cầu thủ trẻ. Nên nhớ cầu thủ trẻ cần phải thể hiện ở sân chơi của họ trước rồi mới đến những sân chơi lớn hơn.

Các giải trẻ thuộc cấp quốc gia phải được kéo dài ít nhất là tám tháng trong một năm để cầu thủ trẻ thi đấu thật nhiều chứ không phải một năm chỉ vài tuần sau khi giải quốc gia kết thúc. Cầu thủ trẻ có quá ít giải để cọ xát để tiến bộ và đó mới là nguyên nhân thiếu nhân tài ở bóng đá người lớn chứ không phải do ngoại binh lấy hết cơ hội.

Coi chừng bóng đá Việt Nam tụt hậu

. Vừa qua tại Đại hội VFF khóa VI, Thứ trưởng Nguyễn Danh Thái có nêu ý kiến nên giảm số ngoại binh xuống để dành chỗ cho cầu thủ trẻ thể hiện. Ông có ý kiến gì?

+ Nếu buộc phải như thế thì tôi rất buồn và rất lo vì lúc đó V-League sẽ quay lại điểm xuất phát cách đây gần 10 năm. Những năm 2001, 2002... đến 2004, các cầu thủ Việt Nam ở cấp CLB và đội tuyển quốc gia ra thi đấu quốc tế rất sợ và run. Thậm chí là họ chỉ nghĩ đến việc làm sao mà thua ít. Bây giờ mọi chuyện đã khác. Cầu thủ Việt Nam đối đầu với cầu thủ ngoại đã biết tìm mọi cách để thắng. Điều đó là do đâu? Do V-League tăng số ngoại binh lên nên các cầu thủ Việt Nam cọ xát, va chạm, học hỏi được nhiều thứ. Và điều đó giúp họ không còn mặc cảm và sợ hãi khi ra thi đấu quốc tế. Nếu trong thời gian qua Công Vinh thi đấu với toàn cầu thủ nội thì liệu anh ấy có sang được Leixoes thi đấu với các cầu thủ to cao hay không? Chính vì thế mà tôi rất buồn và lo nếu như V-League và hạng nhất bị cắt giảm ngoại binh, vì điều ấy sẽ kéo cầu thủ Việt Nam xuống chất.

. Nhưng hiện nay các CLB đang đi vòng trong việc nhập tịch ngoại binh. Nếu làn sóng này không có cách ngăn chặn thì mùa tới có đội sẽ lên đến bảy cầu thủ gốc nước ngoài?

+ Đó là chuyện của CLB nếu như họ có điều kiện nhập ngoại binh chất lượng cao thì rất tốt vì các cầu thủ Việt Nam lại có cơ hội cọ xát và học hỏi. Bóng đá là sự cạnh tranh, thể thao là sự cạnh tranh chứ không khoan nhượng. Nếu cứ sợ và giảm cầu thủ ngoại, sợ cả việc nhập tịch cầu thủ ngoại thì đừng thi đấu quốc tế nữa và cứ ở nhà đóng cửa mà chơi với nhau.

. Tôi muốn nói đến sự mất cân đối hiện nay là nhiều CLB không chăm lo đào tạo trẻ và bỏ hết tiền vào ngoại binh, mà điều này chính Chủ tịch UEFA Platini cũng cảnh báo?

+ Platini cảnh báo là ở góc độ giá cả cầu thủ ngoại và ngân sách của một đội bóng chứ không phải ông ấy cảnh báo nhiều cầu thủ ngoại. Và bóng đá Việt Nam hiện nay thì đâu phải thế. Các CLB châu Âu thường đâu đó vẫn nghe phá sản thường xuyên, còn các CLB Việt Nam thì tôi chưa bao giờ nghe nói đến phá sản. Điều này chứng tỏ V-League vẫn là món hàng kinh doanh rất tiềm năng.

Nói chính xác là trong bóng đá, ở đâu có sự cạnh tranh khốc liệt thì ở đó sản sinh ra những cầu thủ giỏi, còn nếu cầu thủ Việt Nam mà sợ cạnh tranh với cầu thủ ngoại thì tốt nhất anh ta nên làm việc khác hơn là đi đá bóng.

. Có bao giờ ông tranh luận việc hạn chế ngoại binh hoặc hạn chế cầu thủ nhập tịch với Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ chưa?

+ Rất nhiều, thậm chí cách đây gần 10 năm tôi còn gửi cả một đề án phát triển bóng đá Việt Nam lên VFF nhưng mọi chuyện chẳng đâu vào đâu.

. Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.