HLV đau tim khi Vĩnh Long vào chung kết

Tuy nhiên, chiến thắng của đại diện đồng bằng sông Cửu Long suýt mất vui khi HLV Lương Trung Dân lên cơn đau tim do không chịu nổi sức ép của trận bán kết.

Không may cho Hải Phòng bởi chủ nhà trận này ra quân mất năm cầu thủ trụ cột do thẻ phạt và chấn thương. Thế nên mới phút 15, Vĩnh Long biến ưu thế thành bàn thắng do công Minh Hoàng.

HLV Lương Trung Minh ngất đi sau chiến thắng của Vĩnh Long. Ảnh: MQ

Mãi đến phút 61, Thái Hoàng đưa hai đội về vạch xuất phát và suốt thời gian còn lại Hải Phòng chỉ có thêm một lần đưa bóng vào lưới khách nhưng trọng tài không công nhận.

Do biết rõ bệnh tình của mình, HLV Lương Trung Dân không dám quan sát các học trò đá luân lưu. May mà Hải Phòng có hai cú sút hỏng ăn của Ngọc Thịnh và Khắc Đạt đành ngậm ngùi nhìn Vĩnh Long thắng chung cuộc 4-2 lần đầu tiên giành quyền vào tranh chức vô địch cùng Hà Nội T&T.

M.QUANG