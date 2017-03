HLV Kiatisak chọn lối tấn công dựa vào Muangthong

Tuyển Thái Lan cùng bảng F với Việt Nam, Iraq và Đài Loan. Thầy trò HLV Kiatisak đã đá hai trận toàn thắng trước Việt Nam và Đài Loan. Do tình hình nhiều trụ cột chấn thương, nhất là tuyến giữa trong đó có cả Messi Thai- Channatip. Do đó, Kiatisak gọi các tiền vệ của Muangthong vào để phục vụ cho tiền đạo cao kèo Dangda (cao 1,86m) cũng là một tiền đạo của Muangthong có tính ăn ý cao. Mặt khác đối đầu với Iraq là một đội tuyển có thể hình cao to thì Dangda cũng là một sự lựa chọn chuẩn để có thể tì đè lại với hàng phòng ngự Iraq.

Thầy trò HLV Kiatisak chuẩn bị cho trận giao hữu với Afghanistan đêm nay (3-9)

Trả lời báo chí Thái Lan, HLV Kiatisak nói: “Do tìm đối thủ trong khu vực không được nên đành mời Afghanistan làm…quân xanh vậy. Afghanistan cũng đến từ Trung Đông nên gặp đội này trước khi tiếp Iraq cũng chấp nhận được. Tuyển Afghanistan thì rất yếu”.

Trong khi đó, ngày 8-9 trước khi sang Đài Loan làm khách thì tuyển Việt Nam không đá trận giao hữu nào.