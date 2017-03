HLV Lê Huỳnh Đức (SHB Đà Nẵng): “Phải có huy chương!”

. Mục tiêu tốp ba do lãnh đạo CLB đưa ra hay chính anh đề xuất?

+ Chính tôi đã đề xuất mục tiêu này. Mùa bóng năm ngoái, SHB Đà Nẵng về thứ tư chung cuộc nhưng chỉ thua đội vô địch Bình Dương có năm điểm (42 so với 47 điểm) nên không lý do gì mùa này chúng tôi chuẩn bị tốt hơn mà lại không nhắm đến mục tiêu đoạt huy chương.

. Mùa bóng 2008, nếu anh được dẫn dắt ngay từ lượt trận đầu tiên, có khi thứ hạng của đội đã khác, thậm chí là vô địch?

+ Bóng đá không thể nói trước được điều gì nhưng chuyện qua rồi cũng khó có thể đưa chữ “nếu” vào. Thực tế thì ba lượt trận đầu toàn thua của SHB Đà Nẵng mùa rồi xét về một góc độ nào đó thì như một tiếng chuông cảnh tỉnh cho toàn đội. Vấn đề là sau thành tích không vui đó, toàn đội đã nhận ra mọi chuyện và phấn đấu nhiều hơn để leo lên vị trí thứ tư chung cuộc. Mùa giải năm nay cũng thế, trên đường đi SHB Đà Nẵng có thể gặp những bất trắc, có thể vấp ngã nhưng quan trọng là chúng tôi phải đứng lên và đi tiếp như thế nào.

. Mùa 2009, Đà Nẵng là đội im hơi lặng tiếng khi không có những vụ chuyển nhượng nổi đình nổi đám?

+ Lực lượng của chúng tôi nhìn chung là ổn định từ hai mùa bóng qua, SHB Đà Nẵng không có những vụ chuyển nhượng hay thuê ngoại binh rầm rộ nào cho mùa này. Đội chỉ mời một số cầu thủ trẻ từ CLB TP.HCM, An Giang... và đôn cầu thủ vô địch U-21 lên cùng với cựu cầu thủ Thanh Xuân của Đồng Tâm Long An về. Ngoại binh thì vẫn bộ sườn Almeida, Molina, Rogerio... Tôi cần sự ổn định và lực lượng như thế là tốt và ổn định so với chỉ tiêu đề ra.

. Xin cám ơn anh!