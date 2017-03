HLV Lư Đình Tuấn: “Tôi sốc nhất là trận thua U-22 Đài Loan”

Thất bại của đội U-22 Việt Nam đã được mổ xẻ nhiều và dưới đây là cảm nhận của “thuyền trưởng” Lư Đình Tuấn.

. Lẽ ra ông cần phải suy nghĩ thật kỹ khi dẫn dắt một đội tuyển gia mà thời gian thì quá gấp gáp?

+ Vì đó là nhiệm vụ quốc gia nên tôi không đắn đo suy nghĩ. Đội tuyển cần mình, quốc gia cần mình thì mình phải lên thôi. Hơn nữa, tôi cũng đang rảnh rỗi vì không vướng bận với CLB nào.

. Nhưng lên đội tuyển mà thời gian chuẩn bị quá ít, bản thân ông còn chưa thuộc đặc tính, thế mạnh và điểm yếu của từng cầu thủ thì thất bại là điều đã nhìn thấy khi bóng chưa lăn?

+ Tôi lại nghĩ ở góc độ khác. Không phải là chuyện thắng thua mà là chuyện các đối thủ có sự chuẩn bị tốt hơn chúng ta rất nhiều. Ngoài một Hàn Quốc vượt đẳng cấp so với các đội trong khu vực, còn lại Myanmar là chủ nhà nên họ chuẩn bị rất chu đáo và dài hơi. Malaysia chuẩn bị cho giải này họ có chuyến tập huấn ở châu Âu. Ngay khi khai mạc giải tôi đã nghĩ Việt Nam, Malaysia và Myanmar tranh nhau ngôi nhì sau Hàn Quốc nhưng không ngờ... Tôi còn bị sốc huống gì là người hâm mộ.

Hà Minh Tuấn (trái) chấn thương đã ảnh hưởng nhiều đến đội U-22 Việt Nam. Ảnh: XUÂN HUY

. Thua Hàn Quốc thì không nói nhưng thua Malaysia, Myanmar và cả Đài Loan thì đúng là sốc thật. Trận nào làm ông thất vọng nhất?

+ Tôi sốc nhất là trận thua Đài Loan. Trong suốt trận đấu ấy, chúng tôi có biết bao cơ hội nhưng chẳng tận dụng được và cuối cùng phải trả giá.

. Do kém may mắn hay do các cầu thủ trẻ của ta chưa chín?

+ Do cả hai. Bên cạnh đó phải thừa nhận chính sự chuẩn bị tốt của các đối thủ khiến cầu thủ chúng ta bị ngợp rồi mất tự tin. Đánh giá sai đối thủ cũng ảnh hưởng đến nhiều mặt, trong đó có cả tâm lý. Các đối thủ khỏe hơn kỹ thuật hơn và tận dụng cơ hội tốt hơn. Bên cạnh đó, chấn thương của tiền đạo Hà Minh Tuấn và Thanh Hào cũng khiến đội thiệt hại nặng. Thanh Hào vắng cả ba trận đá với Đài Loan, Malaysia và Myanmar. Còn Minh Tuấn cũng bị đau cơ háng nên thi đấu không đầy đủ. Đến lúc ra sân thì cũng không được mạnh mẽ như khi sung sức.

. Bài học lớn nhất mà U-22 Việt Nam rút ra từ thất bại này là gì?

+ U-22 Việt Nam thiếu những trung phong thực thụ do những cầu thủ như Văn Quyết và Minh Tuấn có dấu hiệu quá tải khi dự giải trong nước. Ở hàng tiền vệ chúng ta vẫn thiếu những nhân tố có thể chỉ huy cuộc chơi hoặc có những đường chuyền đột biến. Điều quan trọng hơn là cần có một sự chuẩn bị chu đáo, dài hơi và nhất là phải cọ xát với những đối thủ tốt hơn để tích lũy kinh nghiệm.

. Một giải quốc tế mà ông còn chưa biết hết học trò mình, về đối thủ thì mù tịt, ông có thấy cô đơn khi chẳng ai giúp ông không?

+ Có nhảy vào lửa mới biết nóng chứ. Tuy nhiên, nếu cho quyết định lại, tôi vẫn chấp nhận vì như tôi đã nói đấy là nhiệm vụ quốc gia và có tham gia mới vỡ ra nhiều vấn đề để học hỏi và điều chỉnh. Tôi không thấy mình cô đơn mà chỉ thấy mình chưa giúp được nhiều cho đội U-22 Việt Nam như sự kỳ vọng của nhiều người.

. Xin cảm ơn ông.

Kết thúc bảng G, U-22 Malaysia đứng thứ ba sau Hàn Quốc và Myanmar, họ đang chờ các bảng khác kết thúc để có thể vào suất vớt trong số những đội thứ ba có thành tích tốt. Thành phần U-22 Malaysia có bảy cầu thủ vô địch SEA Games 26-2011. Ngoài ra, đội này còn tham dự giải vô địch Singapore (S-League) và đi tập huấn ở châu Âu.

