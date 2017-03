HLV Mai Đức Chung: “Lương tôi năm triệu...”

. Ông từng đề cử HLV Calisto lên nắm đội tuyển Việt Nam và chính ông Calisto khi đắc cử đã mời ông lên làm trợ lý nhưng bây giờ ông lại từ chối?

+ Câu hỏi của anh đã chứng tỏ tôi và ông Calisto rất thân thiết với nhau rồi. Lần này tôi không lên tuyển do vẫn chưa có giấy triệu tập của VFF. Mà thú thật, nếu VFF có mời tôi cũng không thể lên vì công việc cuối năm ở Tổng cục TDTT bận rộn quá. Mấy tháng qua tôi đi suốt và mình ăn lương của nhà nước lại không làm việc thì nói ai nghe nữa.

. Nhưng ông đã nhiều lần đi và đây còn là nhiệm vụ quốc gia?

+ Năm ngoái, tôi bắt buộc phải lên tuyển vì mệnh lệnh cấp trên là tất cả cho SEA Games. Còn bây giờ, đội tuyển cũng đang ổn định nhân sự nên tôi nghĩ chẳng có vấn đề gì đâu.

. Trở lại chuyện của đội tuyển U-22 do ông nắm vừa chiến thắng vẻ vang ở Merdeka Cup thì hai tuần sau thất bại chua cay tại Cúp Hoàng gia?

+ Chức vô địch Merdeka nhờ cầu thủ có tinh thần chiến đấu tốt quá. Thêm nữa là các cháu thực hiện đấu pháp chặt chẽ và có thể lực dồi dào sau 10 ngày tập huấn ở Trung Quốc. Còn hai trận thua ở Myanmar do các cháu không có đầy đủ thể lực sau một giải đấu nên đá yếu lắm. Hơn nữa, so sánh về tương quan lực lượng và đẳng cấp thì chúng tôi là non nớt nhất giải.

Mấy ngày qua, tôi rất bức xúc khi có chuyên gia nói đội tuyển U-22 chơi phòng ngự tiêu cực theo kiểu tử thủ để vô địch Merdeka như một cách phủ nhận công sức của các cháu. Mình phải biết là mình yếu hơn Malaysia toàn diện thì sao đá đôi công ngang cơ với đối thủ được. Cứ như đấm bốc hạng ruồi gặp hạng nặng mình phải có cách riêng của mình chứ. Hơn nữa, chu kỳ phong độ của đội tuyển lên xuống theo hình sin, không thể cứ bắt cầu thủ đá giải nào cũng có phong độ cao nhất.

. Hỏi thật ông nếu VFF giao đội tuyển cho ông dẫn dắt ở SEA Games sang năm thì ông có dám nhận không?

+ Tôi không biết có được giao không vì chúng tôi có thỏa thuận khi nào ông Calisto xong nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia thì lại nắm U-22. Tôi cũng có 42 năm kinh nghiệm làm bóng đá nên nếu được tín nhiệm hoặc giao phó thì sẽ làm thôi. Nhưng tôi cũng nói thật, chúng ta cần phải tính toán lại chế độ đãi ngộ cho các HLV nội thì chúng tôi mới dám làm và dám chịu trách nhiệm. Chẳng hạn, cùng nắm một đội tuyển nhưng lương tháng tôi có năm triệu đồng, tập trung mới có, không thì thôi. Ông Calisto 12 ngàn USD, đội tuyển không tập trung cũng có. Bây giờ còn đỡ chứ hồi năm 2001 đến 2005, tôi làm đội tuyển bóng đá nữ hay trợ lý đội tuyển nam, lương tôi chỉ có ba hay bốn triệu đồng gì đấy. Tôi không tham tiền và không kêu ca, chỉ muốn có sự nhìn nhận công bằng hơn cho tôi hoặc HLV nội nào khác cũng thế.

. Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!