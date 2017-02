HLV Minh Phương và Long An gặp khó sau cú sốc

Lần đầu tiên cầm quân ở V-League, HLV Minh Phương đã gặp ngay thất bại nặng nề 0-3 trước đội khách trẻ trung HA Gia Lai. Sau 7 vòng đấu, Long An vẫn chôn chân cuối bảng xếp hạng với vỏn vẹn 4 điểm.

Trận thua đậm của Long An không phải là thảm họa, khi giải mới đi hơn ¼ chặng đường. Thế nhưng sẽ không dễ ngày một, ngày hai, thầy trò Minh Phương trở lại một cách vững vàng, sau cú sốc bị VFF xử phạt rát nặng vì sự cố “biểu tình” trên sân Thống Nhất.



Đông đảo khán giả Long An vẫn sát cánh ủng hộ đội bóng nhà sau cú sốc bốn thành viên bị truất quyền hành nghề. Ảnh: HUY PHẠM

Cả đội Long An trước trận tiếp HA Gia Lai đã nắm tay nhau ra sân cúi đầu xin lỗi người hâm mộ sau những hành vi bồng bột phải trả giá đắt. Họ chơi đầy nỗ lực và khao khát tìm một chiến thắng đền đáp tấm lòng người yêu bóng đá nhưng bất lực.



HLV Minh Phương 37 tuổi, trẻ nhất V-League lần đầu ngồi trên ghế chỉ đạo một số đồng đội cũ của mình chưa thể tạo dấu ấn riêng. Cựu cầu thủ Long An tiết lộ mình sẽ xây dựng cách chơi bóng theo kiểu của thầy cũ Calisto nhưng anh còn mất rất nhiều thời gian để làm như ý.

Ngồi chưa nóng ghế, Minh Phương bất an ra đứng sát đường biên chỉ đạo từng đường bóng cho cầu thủ Long An. Họ chơi nhã nhặn và hiền lành. Như lúc Công Phượng ghi bàn mở điểm, một số cầu thủ Long An giơ tay nhắc trọng tài có thể bỏ qua pha bóng Hồng Duy để trôi ra ngoài đường biên mới chuyền vào. Tuyệt nhiên không có một lời kêu ca phản ứng của cầu thủ chủ nhà.



Cầu thủ Long An chưa thoát khỏi khủng hoảng sau án kỷ luật và để thua đậm HA Gia Lai 0-3 trên sân nhà. Ảnh: XUÂN HUY

Trọng tài Trần Đình Thịnh có những tình huống nhận định theo kiểu an toàn là trên hết. Như hai lần cầu thủ Long An để bóng chạm tay trong vòng cấm, dù đứng rất gần nhưng trong tài không thổi. Cầu thủ HA Gia Lai cũng hiền hậu cho lặng im, không nửa lời tranh cãi.



Đội khách có chiến thắng đậm 3-0 là hợp lý, khi HLV Minh Phương mới có một ngày cầm quân, còn cầu thủ Long An chắc hẳn chưa tiêu hóa nổi cú sốc dẫn đến mất hai vị trí quan trọng là đội trưởng Quang Thanh và thủ môn Minh Nhựt.

Người yêu bóng đá Long An trong cơn bĩ cực vẫn sát cánh với cầu thủ, với những dòng chữ trên tấm băng-rôn: “Cổ động viên luôn ủng hộ đội bóng”, “Long An ơi, mạnh mẽ tiến lên!”.

Hai trận đấu sớm khác ở vòng 7 V-League chiều 25-2, đội TP.HCM có chiến thắng thứ hai liên tiếp trên sân Thống Nhất, trong khi cuộc đối đầu giữa Quảng Nam và Thanh Hóa vẫn giúp họ bất bại.

Dyachenko ghi bàn thắng duy nhất cho TP.HCM vào phút thứ 7 sau một cú đánh đầu hiểm hóc phá lưới Cần Thơ từ đường chuyền của Âu Văn Hoàn.

Trên sân Tam Kỳ, chủ nhà Quảng Nam có bàn mở điểm do công của ngoại binh nhập tịch Đại Dương ở phút 59. Tuy nhiên, đội khách Thanh Hóa sớm có bàn gỡ sau đó 7 phút nhờ ngoại binh Uche. Thanh Hóa (15 điểm) vẫn giữ ngôi đầu bảng và Quảng Nam (13 điểm) xếp nhì trong sự đeo bám ráo riết của Hà Nội (11 điểm) vào chiều 26-2 sẽ tiếp B. Bình Dương.