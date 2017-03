HLV Miura gia cố tuyến giữa

Hôm qua (16-3), ông Miura đã gọi bổ sung ba tiền vệ Văn Long (SHB Đà Nẵng), Văn Thanh (HA Gia Lai) và Đức Huy (Hà Nội). Ba cầu thủ này từng có mặt trong đội tuyển U-19 Việt Nam năm ngoái đá các giải giao hữu lẫn chính thức Đông Nam Á, châu Á nhưng chỉ có Văn Long thường xuất hiện trong đội hình xuất phát.

Việc gọi bổ sung nhân sự của HLV Miura ở thế miễn cưỡng bởi ba cầu thủ này trong suy nghĩ mặc định của ông không phải là tốt nhất trong số 30 người lên tuyển lần đầu. Hơn nữa, khó khăn cho cả ông Miura và cầu thủ chính là khả năng thích nghi của những người mới sau khi đội tuyển đã tập luyện 20 ngày rồi. Các cầu thủ mới chỉ có 10 ngày tập trung cùng đội và “đốt giai đoạn” tích lũy thể lực theo giáo án chung của U-23 Việt Nam.

Cuộc bổ sung được xem là giải pháp tình thế của HLV Miura khi có quá nhiều cầu thủ chấn thương. Ảnh: QUANG THẮNG

Văn Long xuất thân từ vị trí tiền đạo của U-17 quốc gia cho đến khi về tay thầy Guillaume thì xuống chơi tiền vệ biên, như một suất đang giữ ở SHB Đà Nẵng. Cầu thủ Văn Thanh trong đội HA Gia Lai dự bị cho tiền vệ phải Thanh Tùng nhưng vẫn có thể thay thế hoàn chỉnh cho hậu vệ phải Văn Sơn. Riêng Đức Huy đá cho đội Hà Nội tại giải hạng nhất cũng cho thấy sự đa năng ở vị trí tiền đạo hoặc tiền vệ trái.

Việc cho mời ba cầu thủ chạy cánh cho thấy ông Miura trăn trở nhất về sự thiếu hụt do chấn thương và thiếu an tâm ở những vị trí còn trụ lại. Ở các trận giao hữu vừa qua, ông Miura lần lượt thử nghiệm nhiều tiền vệ khác nhau, ngoài suất của Huy Toàn ở biên trái luôn bảo đảm số một. Tuy nhiên, các phương án của ông Miura chưa cho thấy sự an toàn như mong muốn lẫn khả năng phối hợp với tiền vệ trung tâm và các tuyến.

Hôm qua (16-3), đội tuyển U-23 Việt Nam có sự trở lại tập luyện bình thường của hậu vệ Đức Lương và tiền vệ Duy Mạnh sau nhiều ngày phải tập riêng vì chấn thương. Ông Miura chỉ còn chút hy vọng hồi phục của các cầu thủ Phúc Tịnh, Văn Thành, Tuấn Tài, Minh Long và Mạnh Hùng. Còn lại Hồng Duy, Thanh Tùng, Hoàng Lâm, Xuân Trường chắc chắn phải nói lời chia tay với đội tuyển vì không thể sớm bình phục.

Chiều nay (17-3), đội sẽ đá trận giao hữu với Đồng Nai trên sân Bình Dương. Sau đó ông Miura sẽ rút gọn danh sách xuống còn 22 cầu thủ.

