HLV Miura một mình chống đỡ

Ban trợ lý nội của ông Miura ở đâu? Ba trợ lý gần gũi nhất với HLV Miura mà ông hay gọi là ban huấn luyện gồm HLV Trần Công Minh, Ngô Quang Sang và Nguyễn Đức Cảnh đều bặt vô âm tín sau những trận đấu chưa làm yên lòng giới hâm mộ ở vòng loại World Cup 2018. Dấu ấn của họ trong thành phần huấn luyện đội tuyển rất mờ nhạt, một phần không phải do ông Miura chọn lựa, sau lần ông đề nghị mời các cộng sự người Nhật sang giúp việc mà bất thành. Đội ngũ này do VFF tiến cử và gần như không thấy vai trò phản biện hoặc góp ý cho thầy ngoại khi mọi việc đều do mỗi ông Miura nắm quyền tự quyết.