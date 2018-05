HLV Miura viết tâm thư cho Công Vinh

Khác với chia sẻ của Công Vinh là nhận thấy mọi thứ ở CLB TP.HCM đang không đi theo đúng như mục đích và định hướng đã thỏa thuận, lãnh đội đã gửi đi một bức tâm thư do HLV Toshiya Miura ký tên nói rõ việc quyền chủ tịch ra đi do lý do cá nhân.

Nội dung có đoạn: “Lê Công Vinh đã chính thức chia tay CLB bóng TP.HCM vào tối ngày 2-5 với lý do cá nhân. Hội đồng quản trị và ban điều hành CLB đã rất lấy làm tiếc nhưng cũng đành chấp thuận quyết định này của cựu danh thủ ĐTQG Việt Nam trên tinh thần tôn trọng, thấu hiểu và hợp tác.



HLV Miura do trò cũ Công Vinh mời về dẫn dắt CLB TP.HCM hồi đầu mùa 2018. Ảnh: HUY PHẠM

Được mời về giữ chức Quyền chủ tịch của CLB Bóng đá TPHCM từ năm 2017, Lê Công Vinh đã trở thành vị Chủ tịch đặc biệt nhất trong làng bóng đá Việt Nam vì duy nhất có xuất thân là một cầu thủ chuyên nghiệp.



Ban lãnh đạo, ban huấn luyện trong đó có Lê Công Vinh và toàn thể cầu thủ của CLB đều đã và đang luôn cùng nhìn về một hướng với tinh thần chiến đấu hết mình để xây dựng và phát triển đội bóng trở thành niềm tự hào cho người dân TP.HCM.



Buổi tập sáng 3-5 của đội TP.HCM sau khi quyền chủ tịch bất ngờ nói lòi chia tay.

Chính vì vậy, quyết định xin nghỉ tại CLB của Lê Công Vinh với lý do cá nhân khiến tất cả mọi người đều hụt hẫng và bất ngờ. Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Bóng đá TP.HCM đã rất lấy làm tiếc với quyết định đột ngột này của cựu danh thủ, nhưng cũng đành phải chấp thuận. CLB xin được bày tỏ lòng biết ơn những gì vị quyền chủ tịch đáng kính đã đóng góp cho CLB trong hơn một năm qua. Mặc dù Lê Công Vinh đã chính thức chia tay CLB, hy vọng cổ động viên của CLB bóng đá TP.HCM nói riêng và người hâm mộ môn thể thao vua nói chung vẫn tiếp tục ủng hộ anh trong những dự án riêng sắp tới.



Hiện tại CLB TP.HCM cũng đang gặp khá nhiều khó khăn vì nhiều cầu thủ trụ cột đang bị chấn thương khiến CLB đang phải thi đấu một số trận với đội hình chưa phải mạnh nhất. Thậm chí khán giả còn nhận định vui là “đá chấp tây, chấp tiền đạo” khi trên sân vắng mặt cả ngoại binh Gustavo lẫn chân sút Phi Sơn và hậu vệ Ngọc Thịnh. Ngoài ra, sự ra đi đột ngột của Lê Công Vinh trong thời điểm này cũng là một đả kích tinh thần lớn đối với toàn thể đội bóng.



Rất nhiều cầu thủ TP.HCM do chính tay Công Vinh ký hợp đồng chuyển nhượng từ nơi khác.

Tuy vậy, CLB vẫn sẽ quyết tâm chiến đấu hết mình để vượt qua những khó khăn hiện tại bởi chúng tôi luôn ý thức được rằng đây là thương hiệu bóng đá của người dân thành phố, vì người hâm mộ thành phố, là “đặc sản” và niềm tự hào của nhân dân TP.HCM. Ban lãnh đạo cũng đã có những sự đầu tư và phương án trị liệu tốt nhất cho các cầu thủ đang bị chấn thương nhằm giúp các cầu thủ phục hồi tốt nhất, trong thời gian ngắn nhất để tiếp tục đồng hành cùng đội bóng.



Sau sự ra đi của Lê Công Vinh, CLB vẫn chưa có phương án thay thế nào cho ghế chủ tịch/quyền chủ tịch. Trong thời gian sắp tới, HLV Toshiya Miura sẽ là người ra các quyết định về chuyên môn và đại diện trả lời báo chí về mặt chuyên môn.

CLB mong tiếp tục nhận được sự động viên, đồng hành và tin tưởng, đặc biệt trong khoảng thời gian khó khăn này để Ban lãnh đạo, ban huấn luyện và toàn thể cầu thủ có thêm sức mạnh, vững tin xây dựng một đội bóng mạnh, xứng đáng là niềm tự hào cho người dân thành phố mang tên Bác và đạt được mục tiêu đã đề ra là lọt vào top 3 V-League 2018.