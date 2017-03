HLV Myanmar tấn công trọng tài Dương Văn Hiền

Suốt trận đấu, ông liên tục bị trọng tài thứ tư Đặng Thanh Hạ nhắc nhở vì hành xử quá giới hạn trong khu vực kỹ thuật dành cho đội.

Tuy nhiên, bàn thắng phút 95 của Poradov từ một tình huống sút phạt gần cung đá phạt góc bên cánh trái theo hướng tấn công của Turkmenistan như giọt nước tràn ly.

Sau khi ghi bàn thắng ấn định chiến thắng chung cuộc 2-1 của Poradov, bóng được trọng tài Dương Văn Hiền cho lên điểm giữa sân để Myanmar thực hiện giao bóng. Sau vài nhịp thì tiếng còi tan trận vang lên. Khi tổ trọng tài tiến vào đường pites để vào phòng riêng thì HLV Marcos lao đến định hành hung trọng tài Hiền. Tuy nhiên, các trợ lý, vài cầu thủ Myanmar chạy theo can ngăn cùng những người làm nhiệm vụ dưới sân kịp chạy đến. Cũng ngay lúc ấy có chừng 15 cảnh sát chạy vào kịp thời can ngăn. Trọng tài Dương Văn Hiền chạy nhanh vào bên trong, còn những người can thiệp dẫn HLV Marcos về khu kỹ thuật rồi đội di chuyển vào phòng thay quần áo bằng đường hầm.

Trao đổi với chúng tôi ngay trước phòng thay quần áo của đội Myanmar, HLV Marcos cho biết: “Tình huống ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 ấy của Turkmenistan đã có một cầu thủ đội này phạm lỗi với thủ môn Aung Aung Oo. Cầu thủ này giật chỏ vào mặt thủ môn chúng tôi khiến thủ môn bật ngã để không cản phá được bóng. Trọng tài đã không chơi đẹp với chúng tôi. Lẽ ra tình huống ấy, trọng tài phải có một thẻ phạt cho cầu thủ của Turkmenistan”.