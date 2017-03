HLV Nguyễn Hữu Thắng: Cái uy nhà cầm quân

“Không ai được can thiệp vào công việc chuyên môn của tôi” Trao đổi với truyền thông sau khi ký hợp đồng với VFF, tân HLV Nguyễn Hữu Thắng cho biết: “VFF giao chỉ tiêu vào chung kết AFF Cup và nhắm đến chức vô địch SEA Games là một gánh nặng nhưng tôi nghĩ với sự nỗ lực cao nhất của bản thân cũng như các học trò, cộng thêm một chút may mắn, chúng tôi sẽ làm được điều đó. Tôi khẳng định 100% việc lựa chọn lối chơi phù hợp với cầu thủ Việt Nam là khả năng kiểm soát bóng, chơi bóng ngắn và trung bình, chịu đựng áp lực cao. Tôi có thỏa thuận với VFF là không phải chịu tác động nào, không ai can thiệp vào công việc chuyên môn của tôi”.