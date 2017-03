HLV Nguyễn Hữu Thắng: Phải có tinh thần cao thượng

. Phóng viên: Anh có bất ngờ với việc mình nằm trong top ba người có số phiếu cao nhất trong cuộc bầu chọn giải thưởng Fair Play?

+ Rất bất ngờ, thậm chí khi nghe nói mình được đề cử vào giải Fair Play và nằm trong danh sách ba người được tôn vinh Fair Play 2012, tôi còn không biết vì sao nhưng sau đó biết là do chấp nhận cho SHB Đà Nẵng lùi trận làm khách với SL Nghệ An vì nhiều cầu thủ của họ bị ngộ độc thức ăn.

. Nó còn có ý nghĩa hơn khi chính SHB Đà Nẵng là đội vô địch V-League 2012, còn SL Nghệ An thì nuôi mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch?

+ Có thể nhiều người nghĩ như vậy nhưng tôi thì khác. Khi SHB Đà Nẵng đã không còn quân để đá do tai nạn thì cũng phải có lòng nhân ái chứ. Thắng thua là cả một giải đấu chứ đâu vì hoãn một trận và cuộc chơi nào cũng cần có tinh thần cao thượng.

. Nhưng trận đấu bù sau đó cũng là trận thua duy nhất của SL Nghệ An trên sân nhà trước SHB Đà Nẵng trong lịch sử V-League?

+ Ai mạnh hơn thì thắng thôi. Đà Nẵng với Nghệ An cũng là những địa phương anh em nhau. Nhưng khi hai đội gặp nhau thì luôn chơi hết mình để phục vụ khán giả nhà. Những trận SL Nghệ An và SHB Đà Nẵng gặp nhau luôn rất kịch tính và khán giả kéo đến sân rất đông. Trận đấu bù cũng đông khán giả kéo đến sân Vinh xem.

HLV Hữu Thắng nói rằng dù rất cần chiến thắng để đoạt chức vô địch nhưng khi thấy các cầu thủ SHB Đà Nẵng bị ngộ độc thực phẩm, anh và các cầu thủ SL Nghệ An không muốn tai nạn của người khác thành chiến thắng của mình. Ảnh: XUÂN HUY

. Anh có nghĩ rằng anh thông cảm và chấp nhận đề nghị của SHB Đà Nẵng lùi trận đấu là giữa anh và HLV Lê Huỳnh Đức cũng có cái tình của “thế hệ vàng”?

+ Cái đó không phải là yếu tố tiên quyết mà gặp bất kỳ đội nào tôi cũng hành xử thế thôi. SL Nghệ An luôn nêu cao tinh thần cao thượng trong thi đấu. Anh hãy nhìn lại lịch sử thử xem. SL Nghệ An chưa bao giờ làm khó các đội bằng những yếu tố tương tự thế ngoài chuyên môn. Tôi cũng hành xử như thế thôi. SL Nghệ An lâu nay vẫn có quan niệm đá hơn nhau ở chỗ cầu thủ, chuyên môn trên sân chứ không bao giờ toan tính những điều gì thiệt hơn. Chẳng hạn, không có chuyện làm khó SHB Đà Nẵng bằng việc ép họ phải đá đúng lịch khi nhiều cầu thủ còn đang nằm chữa trị trong bệnh viện.

. Anh sẽ nói gì với cầu thủ của mình sau đêm trao giải Fair Playmà anh sẽ đoạt một trong ba danh hiệu cao nhất?

+ Tất nhiên là các em sẽ biết đó là sự tôn vinh cái đẹp. SL Nghệ An vẫn giữ nguyên phương châm lâu nay ra sân là thi đấu hết mình để phục vụ người hâm mộ. Đội SL Nghệ An chẳng bao giờ có thái độ câu giờ, cầu thủ làm mình làm mẩy trên sân. Họ luôn thuộc nằm lòng cứ ra sân thi đấu là “cháy” hết mình.

. Lần ấy, dư luận chẳng ai tin SL Nghệ An sẽ chấp nhận đề nghị của phía SHB Đà Nẵng hoãn trận đấu nhưng anh đã làm ngược lại?

+ Tôi lại nghĩ đơn giản chứ làm khó để làm gì. Giữa chấp nhận và không chấp nhận có gì khác biệt đâu. Thực lực của một đội bóng quan trọng hơn nhiều so với những toan tính ngoài chuyên môn. Có chăng có vài khó khăn khi hoãn trận là ở ban tổ chức sân vì vé đã bán ra… nhưng điều đó cũng chẳng có vấn đề gì lớn lắm.

. Nếu tính toán không chấp nhận hoãn trận thì nó cũng có vài điểm lợi cho SL Nghệ An vì khi ấy anh có điểm số tương đương SHB Đà Nẵng, nếu đội của anh đá với thành phần không mạnh của SHB Đà Nẵng thì cơ hội thắng rất cao?

+ Tôi không nghĩ đến yếu tố đó, vì thắng như thế thì không phải là SL Nghệ An. SL Nghệ An là một đội bóng kiên cường, không toan tính những điều nhỏ. Thua hay thắng là thực lực, là chuyên môn chứ không phải tìm chờ cơ hội kiểu như thế.

. Có lẽ vốn thân tình với chỗ bầu Hiển nên anh chấp nhận?

+ Không có chuyện đó. Gặp bất kỳ đội nào trong hoàn cảnh như thế tôi đều chấp nhận hoãn chứ không riêng gì SHB Đà Nẵng.

. Xin cảm ơn anh và chúc anh cùng đội SL Nghệ An may mắn.

18 giờ 30 ngày 29-1 tại khách sạn REX: Công bố và trao giải Fair Play 2012 Buổi lễ sẽ mang đậm màu sắc bóng đá do MC Quỳnh Hoa làm đạo diễn kiêm MC. Trong buổi lễ này, ngoài việc công bố các nhân vật đoạt giải Fair Play, ban tổ chức còn trao giải Vinh danh Fair Play cho ông Phạm Huỳnh Tam Lang và cầu thủ Phan Văn Tài Em - những người có tinh thần Fair Play trong quá trình trước khi giải Fair Play được hình thành. Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao những phần thưởng biểu dương cho các cá nhân và tập thể có đóng góp những hành vi Fair Play trong năm qua. PV

TẤN PHƯỚC thực hiện