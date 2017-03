HLV Nguyễn Thành Vinh: Viết tiếp giấc mơ dang dở

Tại sao Nghệ An có nhiều cầu thủ giỏi? HLV Thành Vinh nhận xét: “Sở dĩ các cầu thủ trẻ Sông Lam Nghệ An trưởng thành rất nhanh trong môi trường V-League khốc liệt là vì họ được chơi cùng nhau rất lâu và giải trẻ nào họ cũng vào rất sâu. Hơn nữa, ở Nghệ An nhiều em nhỏ có quan niệm rằng vào đội một sẽ là cơ hội đổi đời so với cuộc sống nghèo khó mà các em phải gánh chịu...”.