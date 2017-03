HLV Phạm Minh Đức: ‘Chẳng ai trong đội phá tôi cả!’

HLV Phạm Minh Đức thẳng thắn chia sẻ về việc xuống dốc không phanh của êkíp Hà Nội T&T và chiếc ghế HLV của anh mà nhiều người cho rằng đang lung lay khi Hà Nội T&T mất rất nhiều.

. Phóng viên: Bốn lượt trận thì Hà Nội T&T thua ba, hòa một, hẳn là bầu Hiển đã gửi đến anh bức thông điệp buồn rồi?

+ HLV Phạm Minh Đức: Không! Dù thành tích bết bát thật nhưng Chủ tịch Tập đoàn Đỗ Quang Hiển vẫn nói cứ kiên trì mà làm vì có qua thất bại thì mới mạnh mẽ được.

. Do đội kém may mắn hay do số anh đen như anh từng chia sẻ?

+ Trận đầu ra quân thua FLC Thanh Hóa 0-3 mà lại thua đến hai quả phạt đền. Đến trận thua thứ hai gặp Than Quảng Ninh thế trận ít nhất là hòa nhưng chúng tôi đen dứt điểm nhiều mà không vào nên thua. Trận thua trước Sanna Khánh Hòa, chúng tôi đã cải thiện rất nhiều nhưng vẫn thua. May mắn chưa đến hay nói cái số tôi đen cũng đúng.





HLV Phạm Minh Đức khẳng định đội bóng của mình đen chứ không cầu thủ nào phá đội và phá HLV cả. Ảnh: XUÂN HUY

. Trận thua Khánh Hòa cầu thủ của anh còn xô ngã trọng tài khi tranh cãi. Giờ Văn Quyết bị treo giò với án phạt nặng rõ ràng là Hà Nội T&T mất quá nhiều?

+ Tôi không tin Văn Quyết có hành động chủ ý xô ngã trọng tài. Quyết ức chế vì trọng tài bỏ qua quả 11 m cho chúng tôi nên nhảy vào tranh luận cùng nhiều cầu thủ và thế là vấp nhau té. Cũng cần biết là chúng tôi bị ức chế với trọng tài từ trận thua FLC Thanh Hóa 0-3 bị dí hai quả phạt đền qua những tình huống tranh cãi. Cầu thủ mà, từ chưa phạm lỗi bị dí phạt đền sang đến được hưởng phạt đền lại bị ngó lơ nên ức chế.

. Hà Nội T&T có lực lượng nội lẫn ngoại rất mạnh. Có phải vì anh không “đặt” đúng vị trí và tiếp nối người tiền nhiệm nên mới ra nông nỗi này?

+ Nếu nói Hà Nội T&T những năm 2012, 2013 mạnh thì tôi đồng ý, còn bây giờ cũng những con người đó nhưng hai ngoại binh Samson và Gonzalo đã xuống dần phong độ nhiều. Tương tự các cầu thủ nội cũng thế, chỉ còn Văn Quyết và Thành Lương thì cả hai cũng không còn phong độ cao như những năm trước. Chúng tôi lại thiếu Văn Biển, thiếu Thanh Hào… Tôi nói thế không phải để trốn tránh trách nhiệm mà là muốn chia sẻ sự thật và tôi sẽ khắc phục từ những khó khăn đó.

. Dư luận nói anh còn quá trẻ lại lên nắm đội 1 khiến cầu thủ không phục nên phá ?

+ Cầu thủ thì không phá nhưng những thông tin bên ngoài thì lại đang muốn phá đội, phá chúng tôi. Chẳng có ai trong đội phá tôi cả. Tất cả cùng khát khao chiến thắng vì màu cờ sắc áo nhưng rõ ràng bản thân tôi có những khó khăn ban đầu khi lên đội 1. Thường thì trong đội khi HLV trưởng ra đi thì trợ lý lên thay để hiểu đội, đằng này đến tôi cũng bất ngờ khi một tuần trước khi V-League khai mạc tôi mới biết mình được trao nhiệm vụ mới.

. Xin cám ơn và chúc anh may mắn.