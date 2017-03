HLV Riedl tung hỏa mù

Ngày mai (3-12), chủ nhà Indonesia sẽ bước vào trận bán kết lượt đi AFF Cup 2016 với quyết tâm cao qua mặt đội tuyển Việt Nam nhằm chiếm lợi thế trong trận lượt về bốn ngày sau đó.

Thầy trò HLV Riedl rất thận trọng ở cuộc tái đấu này, sau trận giao hữu trước giải đã từng bị học trò Hữu Thắng cầm chân 2-2. Lần đó, Indonesia hai lần bị tuyển Việt Nam chọc thủng lưới và cũng nhanh chóng san bằng. Một điểm chung nữa giữa hai đội là đều bày ra một thế trận đôi công cởi mở mà không cần mất thời gian dè chừng, thăm dò nhau.

Lại nhớ trận giao hữu lượt về, HLV Riedl thua 2-3 đã hết lời ca ngợi học trò cũ giờ là đồng nghiệp Hữu Thắng là một người hùng và còn chúc đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup.

Tuy nhiên, tính chất của cuộc đụng độ ở trận bán kết sẽ không giống như đá chơi. Indonesia biết rất rõ cách đá của đội tuyển Việt Nam và ngược lại, HLV Hữu Thắng cũng rành rẽ điểm mạnh, yếu của đối phương.





HLV Riedl có lúc đưa đội Việt Nam lên mây với nhận xét: “Đội Việt Nam không có điểm yếu!”. Ảnh: CTV Nhưng sâu bên trong ông lại nắn chỉnh các học trò và tìm bài để tái đấu đội Việt Nam khác với những gì chạm trán trong hai lượt giao hữu (ảnh phải). Ảnh: ĐÌNH VIÊN

So sánh về lực lượng, đội khách có vẻ nhỉnh hơn, do chỉ vắng mỗi trung vệ Đình Luật trong khi chủ nhà khuyết cả cặp Aryanto và Basna đều do thẻ phạt. Mới đây lại có thông tin tiền đạo đội trưởng Boaz Salosa chấn thương khó có khả năng ra sân từ đầu với phong độ cao.

Sức ép của đông đảo khán giả Indonesia cuồng nhiệt có khi lại là con dao hai lưỡi của Indonesia luôn đòi hỏi gay gắt về đội nhà, như sự hoài nghi đã từng biến thành những lời dè bỉu trước giờ bóng lăn.

Chính vì thế, trong cuộc trả lời truyền thông Indonesia mới nhất, HLV Riedl đã lên tiếng trấn an người hâm mộ rằng các học trò ông sẽ đánh bại tuyển Việt Nam. Ông thầy người Áo vẫn giữ tính xã giao cần thiết khi nhìn nhận đội khách có lối chơi tấn công nguy hiểm và không có điểm yếu.

Cái cách đánh giá về đối thủ của HLV Riedl có vẻ tiền hậu bất nhất nhưng ẩn giấu phía sau là những đòn độc giấu trong tay áo chờ hạ thủ con mồi. Duy nhất sau hai lượt giao hữu, ông Riedl lật tẩy đội tuyển Việt Nam có một hệ thống phòng ngự ở trung lộ chưa vững và việc các học trò ông bốn lần xuyên thủng cho thấy rõ hạn chế ấy. Những bí mật mà ông Riedl muốn gây bất ngờ cho đồng nghiệp trẻ Hữu Thắng là khả năng xuyên phá của các mũi tấn công giàu sức mạnh nhắm lỗ hổng giữa hai tiền vệ trung tâm và cặp trung vệ.

Ông thầy người Áo rất biết cách tung hỏa mù và ru ngủ đối phương với chiêu bài vừa đấm vừa xoa. Có khi ông khen đội tuyển Việt Nam là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Cũng có lúc ông “đá xoáy” nhà vô địch thì không thể để thủng lưới nhiều như thế.

Trong khi đó ở hai trận giao hữu, đội tuyển Indonesia từng bị tuyển Việt Nam phá lưới năm lần nhưng ông Riedl vẫn lên dây cót tinh thần cho học trò lẫn giới hâm mộ rằng sẽ loại thầy trò Hữu Thắng.

Ông Riedl đang giở hết những chiêu bài cả trước giờ bóng lăn để đánh vào tâm lý đối thủ vì cá nhân ông thừa hiểu thất bại thì mất luôn cả ghế.