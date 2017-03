HLV Robert Lim: Người Singapore tham gia V-League

HLV người Singapore này với diện mạo như ông giáo già nhưng lại bén duyên với Vissai Ninh Bình trong vai trò đào tạo trẻ rồi lên cầm quân đội chuyên nghiệp khi Tavares bị cắt hợp đồng.

. Cơ duyên nào đưa ông đến làm HLV trưởng Vissai Ninh Bình?

+ Vài năm trước tôi làm giảng viên của AFC hay sang Việt Nam công tác. Một lần cùng phái đoàn AFC đến tham quan CLB Ninh Bình và cách đây sáu tháng, tôi với Giám đốc điều hành Trần Tiến Đại có gặp nhau bàn về hướng phát triển CLB với nền tảng từ đào tạo tuyến trẻ. Thế là hạp nhau và tôi gắn bó với Vissai Ninh Bình làm tuyến trẻ rồi lên đội lớn đá V-League.

. Ông hiểu về S-League, giảng dạy về bóng đá châu Á nhưng chắc chắn ông chưa hiểu nhiều về V-League và đặc biệt là đội Vissai Ninh Bình?

+ Tôi chỉ có ba tuần trước giải. Thời gian quá ngắn nhưng không phải là không thể cho một lộ trình ở V-League. Đúng là tôi chưa biết nhiều về V-League nhưng tôi không làm việc đơn độc bởi quanh tôi có nhiều trợ lý rất am hiểu. Hồi sang Việt Nam giảng dạy, tôi đã xem nhiều trận ở V-League, còn bây giờ lúc rảnh tôi hay xem băng ghi hình về các đối thủ. Biết là khó nhưng tôi nghĩ mình sẽ vượt qua.

HLV Robert Lim và những khó khăn phía trước. Ảnh: Q.THẮNG - X.HUY

. Lực lượng của đội từ ngoại đến nội binh đều rất mạnh và qua trận đầu thì đội bóng thi đấu chưa tương xứng với sức mạnh?

+ Tôi biết điều đấy! Tôi biết những Việt Thắng, Tiến Thành, Như Thành, Sỹ Mạnh… đều là tuyển thủ. Tuy nhiên, những cá nhân tốt hợp lại chưa hẳn là một đội bóng mạnh. Điều ấy đòi hỏi phải có thời gian chơi cùng nhau thật lâu, thật nhiều giải thì mới vận hành tốt được. Tôi cần có thời gian và toàn đội cũng vậy.

. Trận khai mạc trên sân nhà hòa Đồng Tâm Long An, lãnh đạo đội bóng đã tỏ ra thất vọng về cách thể hiện của toàn đội?

+ Tôi thì lại không nghĩ như thế. Nên nhớ rằng Đồng Tâm Long An là đội cựu vô địch, họ có một bản lĩnh thi đấu tuyệt vời, còn chúng tôi là tân binh ở V-League nên có những khó khăn riêng nhất định. Chúng tôi có gặp những khó khăn trong khâu chuẩn bị, nhất là vấn đề thể lực. Một khi Đồng Tâm Long An phát hiện chúng tôi không ưu thế bằng họ về sức mạnh và thể lực thì lập tức họ liên tiếp đẩy nhịp độ trận đấu lên cao và điều ấy gây khó khăn cho chúng tôi. Theo tôi thì hòa được Đồng Tâm Long An đã là một thành công ban đầu.

. Ông có biết rằng đội Vissai Ninh Bình được mệnh danh là “cối xay HLV”?

+ Tôi biết điều đó! Đó cũng là đặc điểm của nghề HLV, tôi không quan tâm và cũng không bức xúc hay lo sợ với điều đó. Nếu có thời gian mà tôi không liên kết những cầu thủ giỏi lại thành một đội bóng mạnh thì tôi chấp nhận ra đi. Đó là nghề mà HLV nào cũng phải chấp nhận.

. Trước khi làm HLV trưởng Vissai Ninh Bình, ông đã từng làm HLV trưởng CLB nhà nghề nào chưa?

+ Tôi từng dẫn dắt nhiều CLB ở Singapore và cả các CLB nhà nghề Malaysia thi đấu M-League và S-League.

. Xin cảm ơn ông.

Giám đốc điều hành Trần Tiến Đại: “Đá như thế, tôi là người bị đuổi việc đầu tiên” Sau buổi tập trên sân Thành Long đội có mặt tại TP.HCM chuẩn bị gặp NaviBank Sài Gòn, Giám đốc điều hành CLB Vissai Ninh Bình Trần Tiến Đại đã “cướp” diễn đàn của HLV trưởng Robert Lim và lên án thái độ tập luyện chểnh mảng của toàn đội: “Thái độ thi đấu và tập luyện của các anh kiểu này thì chính tôi là người bị đuổi việc đầu tiên. Trận khai mạc các anh thi đấu rề rà, cẩu thả và thiếu quyết tâm. Trừ thủ môn Mykola chơi tốt, còn lại quá tệ. Tôi quá thất vọng! CLB trả tiền cao cho các anh, các anh phải ý thức. Tôi cũng thất vọng cách cầu thủ ngoại thể hiện, trận ấy tôi thấy rằng Rafael Markeque chỉ chơi bằng con tim, còn đôi chân thì quá yếu kém, Mota, Gustavo cũng thế. Các anh nhận lương cao hơn thì các anh phải thể hiện tốt hơn chứ!”. D.ÂN

TẤN PHƯỚC thực hiện