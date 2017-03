HLV Thành Vinh nghiên cứu ĐT Long An

Ông đặc biệt nghiên cứu trận “chung kết ngược” vòng trước giữa ĐT Long An và Hà Nội ACB.

Ông Vinh khoe xin được băng hình và nghiền ngẫm kỹ rồi nhận xét về đối thủ của mình: “Họ chơi tốt đấy, ngoại binh cực tốt, toàn đội chơi áp sát, họ không ngần ngại bị thẻ, đó là chủ trương của nhà cầm quân đấy. Chính vì lối chơi áp sát ấy mà Hà Nội ACB đã không thể chịu nổi và… đứt”.

Về mặt lực lượng, trận “chung kết ngược” chiều nay trên sân Long An cả hai đội ĐT Long An và HP Hà Nội đều có thành phần mạnh nhất. Đây có thể được xem là trận đinh của vòng 25. Và cũng có thể gọi là cuộc đối đầu của những ngoại binh. Chủ sân Long An có những quân bài chiến lược như Danny, Kassim, Antonio, phía khách có những Tymothy, Olushola, Henry…

Hy vọng trận “chung kết ngược” trên sân Long An chiều nay sẽ là một trận cầu quan trọng đúng nghĩa, nó cống hiến nhiều pha bóng đẹp và gay cấn cho người hâm mộ.

Hy vọng các quan chức trận đấu làm việc khách quan để không có đội phải chết oan.

DUY ÂN