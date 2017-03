HLV Trần Bình Sự rút lui: Bình và rượu đều cũ

Lý giải của HLV Trần Bình Sự: Người mới, không khí mới! Ông Trần Bình Sự phân trần: “Tôi chủ động xin rút vì cảm thấy mình làm không tốt. Giả sử nếu có bị sa thải thì tôi cũng thanh thản thôi. Đơn giản tôi huấn luyện 10 trận rồi mới có tám điểm thì tệ quá. Tôi nhận thấy trách nhiệm đầu tiên thuộc về HLV trưởng nên xin thay chứ không phải bị đuổi”. . Ông đi nhưng có nghĩ Hòa Phát sẽ phát ở chặng đường tiếp theo? + Tôi trở lại làm giám đốc kỹ thuật cho đội như lúc trước thôi. Thực sự mùa năm ngoái bất đắc dĩ lên thay anh Vương Tiến Dũng giúp đội trụ hạng an toàn, tôi đã xin không làm nữa nhưng chưa có ai thay. Nghiêm Xuân Mạnh lên hy vọng sẽ tạo được không khí mới cho Hòa Phát tốt hơn. . Chúng tôi nghe nhiều cầu thủ than phiền họ thường bị đuối sức trong các trận đấu do các bài tập vận động nhiều quá? + Cũng có trận cầu thủ chơi nặng nề thật. Nhưng quan trọng là ý thức tự thích nghi và điều chỉnh của anh em thôi. Làm bóng đá mấy chục năm tôi biết phải làm gì trong các buổi tập chứ. CÔNG TUẤN thực hiện