HLV Trần Tấn Lợi: “Gái có công, chồng chẳng phụ”

Năm trận lượt đi, TP.HCM vô địch với 10 điểm (ba trận thắng, một hòa, một thua). HLV Trần Tấn Lợi đã chia sẻ với Pháp Luật TP.HCM.

. Theo ông thì ngôi vô địch lượt đi có phản ánh đầy đủ sức mạnh của TP.HCM, bởi giới chuyên môn vẫn ngắm nghía Hà Nội Tràng An 1 (HNTA1), Than Khoáng sản Việt Nam (KSVN) hay hơn mà chưa may hơn?

+ HNTA1 mạnh rõ ràng với gần như cả đội hình là tuyển thủ quốc gia. Than KSVN thì ngang ngửa mình, chỉ hơn chút xíu kinh nghiệm. Trận đầu TP.HCM thua Than KSVN 0-1, các cầu thủ của tôi ra sân cóng cả tay chân. Đang ở miền Nam nắng nóng, ra sân đúng vào ngày 9-3 trời lạnh quá, không ai chịu nổi. Trận hòa HNTA1 0-0 nhờ các em nỗ lực và đấu pháp mình hợp lý nên họ không qua nổi mình.

. Bóng đá TP.HCM mới đưa tám cầu thủ trẻ lên nhưng vẫn cứ mãi chờ đợi đôi chân mỏi của lão tướng Kim Chi 31 tuổi, mấy lần xin giải nghệ vẫn trở lại ghi 4/7 bàn?

+ Kim Chi đá còn tốt lắm, thậm chí cả trên đội tuyển quốc gia chưa ai qua nổi. Phải đến cuối năm nay Chi mới làm công tác huấn luyện. Chúng tôi có đưa tám cầu thủ trẻ U-17 lên mà thực chất chỉ sử dụng ba hoặc bốn, chủ yếu để các em học hỏi thêm và chuyển giao thế hệ dần.

HLV Trần Tấn Lợi (ảnh dưới) vẫn rất cần đến kinh nghiệm của cựu binh Kim Chi. Ảnh: THÚY HẠNH

. Giai đoạn hai trên sân nhà, tuyển nữ TP.HCM đang đứng trước thời cơ rất lớn để lấy lại ngôi vô địch sau ba mùa đánh mất, đặc biệt có sự dẫn dắt của tân HLV Vương Á Nam (Trung Quốc)?

+ Ông ấy hẹn ngày 20-3 sang ký hợp đồng mà giờ vẫn chưa thấy. Vì thế tôi vẫn cứ dẫn dắt tuyển nữ ở lượt về. Thú thật, các cầu thủ của tôi đá sân nhà không tốt, như hai năm trước ở Thành Long chơi chưa đúng sức mình. Vấn đề chính là áp lực sân nhà, khán giả nhà khiến các em lo lắng. Tôi hay dặn dò cầu thủ không nên tự tạo áp lực cho chính mình, đừng quá chú trọng mình phải đá thắng thì tâm lý mới thoải mái để chơi đúng phong độ.

. Lần đầu tiên chơi bóng ở Hà Nam có sức hút khán giả rất lớn (bình quân mỗi trận gần 10.000 người). Thế nhưng có một nghịch lý là phong trào bóng đá nữ vẫn chưa phát triển, quanh đi quẩn lại chỉ bấy nhiêu đội?

+ Bóng đá nữ đúng là còn quá nhiều trở ngại, ngay cả trên báo chí cũng ít nhắc đến. Theo tôi, đấy là một thiệt thòi của các chị em. Lại nhớ năm nào đá trên sân Hà Đông giữa trời nắng chang chang, đất nứt, cỏ úa. Khán giả ngồi xem còn nóng chịu không nổi, huống hồ cầu thủ chạy thở hồng hộc. Năm nay giờ thi đấu mát mẻ, người ta xem giải trí, rồi thấy hấp dẫn thì trận sau đi tiếp. Nhưng vấn đề sâu xa hơn nữa vẫn cần những lời nói động viên, động tác khuyến khích, hỗ trợ của VFF phát triển bóng đá nữ ở các tỉnh như Thái Nguyên, Hà Nam,… Khi cảm thấy hứng thú, họ đầu tư gieo hạt mầm rồi sẽ đến lúc hái quả.

. Có những khó khăn nhất định của bóng đá nữ, chẳng hạn mỗi năm sau một mùa vô địch quốc gia chỉ một tháng xong xuôi tất cả lại về. Ai may mắn có suất tuyển thủ thì đá hơn một chút…

+ … Năm nay đỡ hơn một chút. Giữa hai giai đoạn là tập trung đội tuyển quốc gia đá vòng chung kết bóng đá nữ châu Á. Đến đầu tháng 6 lại gom quân đá lượt về. Cuối năm còn có giải Đại hội TDTT toàn quốc nữa. Thế nhưng ở các năm sau, chúng ta vẫn cần phải tạo ra nhiều sân chơi khác giúp cầu thủ có nhiều đất diễn để phát triển hơn.

. Xin cảm ơn ông.

Bóng đá nữ TP.HCM được thưởng 85 triệu đồng Sau chiến tích vô địch lượt đi, LĐBĐ TP.HCM đã thưởng cho thầy trò Trần Tấn Lợi 50 triệu đồng, phó đoàn Trần Anh Tú 25 triệu đồng, Trung tâm TDTT quận 1 10 triệu đồng. Ở năm trận lượt về vào đầu tháng 6, HLV Trần Tấn Lợi đánh giá HNTA1 vẫn là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch. TP.HCM vẫn giữ chỉ tiêu tốp ba cuối mùa giải.

