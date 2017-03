HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng: Làm mới từ những con người cũ

Hiểu đơn giản InSat là một phần mềm ứng dụng thống kê với thông tin về các đội bóng, cầu thủ trên toàn thế giới. Nó giúp các HLV phân tích các đối thủ dựa trên những thông số về từng cầu thủ cụ thể.

Nói như HLV Lê Thụy Hải là khi ban huấn luyện biết về những thông số của đối thủ, phân tích kỹ lưỡng rồi cái chính là mình có gì và làm gì để chống lại họ?

Thách thức cho HLV Nguyễn Hữu Thắng khi đồng ý ngồi vào chiếc ghế nóng của HLV Miura để lại là chỉ tiêu vào chung kết AFF Cup 2016 và vô địch SEA Games 2017. Đấy là một cái đích không đơn giản bởi lịch sử bóng đá Việt Nam kể cả thời có thế hệ cầu thủ giỏi như ông Calisto dẫn dắt cũng không dám nhận chỉ tiêu này.





HLV Hữu Thắng từng thành công với SL Nghệ An nhờ lối chơi chắc chắn từ hàng thủ và tinh thần thi đấu quyết liệt. Ảnh: XUÂN HUY

Nhìn vào danh sách đội tuyển quốc gia do HLV Nguyễn Hữu Thắng tự tay tuyển chọn dễ thấy sự an toàn cao độ bởi nó chặt chẽ ở hàng thủ và cũng không mới hơn thời tiền nhiệm Miura. Thậm chí nhiều cái tên cũ sau ba vòng đấu V-League chưa có một phong độ cao nhất hoặc sa sút một cách khó hiểu. Chẳng hạn, Mạc Hồng Quân trong màu áo Than Quảng Ninh chỉ như cái bóng của chính mình và có lúc rời sân tập tễnh vì chấn thương. Hay trung vệ trẻ Tiến Dũng chưa đá trận nào cho Viettel khi bóng hạng nhất chưa lăn. Tương tự, cặp tiền vệ vốn của HA Gia Lai gồm Tuấn Anh và Xuân Trường vẫn mất hút ở Hàn, Nhật; hay một số khác gặp trục trặc như Thành Lương (Hà Nội T&T) cùng những cái tên cũ Xuân Thành, Văn Hoàn (B. Bình Dương) bảo đảm cho sự tròn vai hơn là tạo động lực phát triển.

Lứa cựu binh mới chỉ có Tấn Tài sau khi tuyên bố chia tay đội tuyển từ một năm trước bất ngờ được triệu tập nên sẽ cân nhắc suy nghĩ có nên quay lại hay không. Còn lại một số cái tên đang leo qua sườn dốc phong độ đỉnh cao như Công Vinh, Đình Luật mang nhiều ý nghĩa động viên tinh thần cho cầu thủ trẻ hơn là tạo cái nền vững chắc cho đội tuyển.

HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng tiết lộ mình yêu thích phong cách huấn luyện của Guardiola và lối chơi giàu kỹ thuật của Barca nhưng e rằng thứ bột ông có trong tay khó lòng tạo ra loại hồ hoàn chỉnh.