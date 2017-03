HLV Võ Văn Hùng (Cần Thơ): Cần Thơ nhìn Bình Định mà đá!

. Nhưng với Cần Thơ thì suất play-off sáng hơn vì đang xếp trên Bình Định và còn hai trong ba trận sân nhà, trong khi Bình Định gặp ba đối thủ “xương”?

+ Tất nhiên chúng tôi có lợi thế hơn Bình Định nhờ kết quả đối kháng nhưng đến thời điểm này, sân nhà hay khách cũng căng như nhau. Cần Thơ phải tính từng trận một, xem như chúng tôi sẽ phải đá cả ba trận chung kết.

. Thời điểm này chắc đội nhận được nhiều động viên từ lãnh đạo tỉnh?

+ Tất nhiên rồi! Trận nào cũng có lãnh đạo phân công người theo động viên tinh thần anh em. Đây là một động lực quan trọng để toàn đội phấn đấu. Trận vừa qua gặp Hòa Phát HN nếu thắng đã có 470 triệu đồng tiền thưởng rồi. Tiếc là để cho đối thủ chia điểm nên chỉ còn có 100 triệu đồng nhưng thế là quý lắm rồi. Ba trận tới đều có mức thưởng xứng đáng nếu đá thắng và giành được suất play-off.

. Cách nay bốn năm, Cần Thơ từng thua play-off trên sân Chi Lăng. Lần này, ông có lo lắng không nếu lại có suất play-off?

+ Chưa nắm trong tay nên tôi chưa nghĩ đến, hơn nữa Bình Định là đội có kinh nghiệm chiến trường. Vấn đề là chúng tôi phải cố duy trì thứ hạng hiện có và làm sao không sẩy chân trận nào hết để không cho Bình Định có cơ hội vượt qua.

. Sau thời HLV Nguyễn Văn Nhã và ông thế vai, có vẻ con đường hoan lộ của Cần Thơ tốt hơn?

+ Tất cả đều nhờ may mắn vì ai cũng biết anh Nhã là người có kinh nghiệm và có chuyên môn tốt nhưng thời điểm ấy, đội Cần Thơ gặp nhiều thứ không thuận lợi. Tôi làm cũng bấy nhiêu quân, cũng chơi như vậy, chẳng có thay đổi gì cả. Số tôi may mắn hơn số anh Nhã. Tôi còn may mắn là cầu thủ ít chấn thương và họ chơi với tinh thần cao hơn...

. Ngoài ra còn phải kể đến cái may là nhờ… Quảng Ngãi bỏ giải và Cần Thơ tưởng tuyệt vọng lại trồi lên vượt qua Bình Định?

+ Đấy là điều không mong đợi và Cần Thơ không may khi có ít điểm trước Quảng Ngãi, cuối cùng lại thành may vì hủy kết quả của Quảng Ngãi thì chúng tôi bị trừ ít điểm so với Bình Định, có trọn vẹn sáu điểm trước Quảng Ngãi ở hai lượt đấu. Bóng đá mà, phải có hên xui miễn là đúng luật chơi, đúng điều lệ.

. Ông có dám đặt cược niềm tin Cần Thơ lấy suất play-off với người hâm mộ?

+ Khó trả lời quá. Tôi chỉ có thể dám xác nhận mục tiêu tốp ba hồi đầu giải có khả năng thành hiện thực và Cần Thơ sẽ chơi hết sức hết mình đến phút cuối.

. Xin cảm ơn và chúc ông may mắn.