Hoàng Anh Gia Lai thanh lý hợp đồng với Lee Nguyễn

Những cột mốc đáng chú ý của Lee Nguyễn ở HAGL

* Ngày 17-1-2009, cầu thủ Mỹ gốc VN - tiền vệ Lee Nguyễn (sinh năm 1986) chính thức ký hợp đồng thi đấu cho HAGL trong ba năm, với mức lương 10.000 USD/tháng (không kể tiền thưởng).

* Ngày 1-2-2009, cầu thủ Việt kiều này gây đình đám ở vòng 1 Cúp quốc gia khi lập hattrick vào lưới CLB Sài Gòn United (HAGL thắng 3-2).

* Ngày 8-3-2009, Lee Nguyễn ghi bàn thắng đầu tiên của mình tại V-League, góp phần mang về chiến thắng 3-2 cho HAGL trên sân Pleiku trước Ximăng Hải Phòng (vòng 4). Và cũng trong trận này, Lee Nguyễn bị truất quyền thi đấu do hai thẻ vàng: một thẻ do đá thô bạo, một thẻ cởi áo ăn mừng bàn thắng. Đến vòng 18 gặp T&T, Lee Nguyễn nhận tiếp chiếc thẻ đỏ thứ nhì trong mùa do lỗi vào bóng thô bạo.

* Góp công lớn cho HAGL với bốn trận thắng liên tiếp, Lee Nguyễn được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất tháng 5.

* Gần cuối lượt về, trong một buổi tập trên sân Pleiku, Lee Nguyễn và Sakda đã ẩu đả sau khi cả hai có một pha va chạm cứng rắn.

* Sau một mùa bóng khoác áo HAGL, Lee Nguyễn ghi được 12 bàn thắng, trong đó có 9 bàn ở V-League, 3 bàn ở Cúp quốc gia và 16 đường chuyền thành bàn.