Hoàng Thanh Trang gia nhập nhóm siêu đại kiện tướng nữ

Đây là lần thứ hai cựu nữ kỳ thủ Việt Nam GM. Hoàng Thanh Trang tham dự giải đấu này. Nếu nhìn ở góc độ vị trí xếp hạng của Thanh Trang năm ngoái (hạng 31) với năm nay (hạng 26) nhìn chung không có đột biến nào mấy. Tuy vậy, xét về khoản Elo sau giải thì chị lại tăng một cách rõ rệt.

Như chúng ta biết, đối với cờ vua nam thì chuẩn siêu đại kiện tướng thế giới được hiểu ngầm là 2700. Trong khi đó, bên cờ vua nữ thì con số đó là 2500. Do vậy, khi đạt đến xấp xỉ 2500 như chị thì kiếm từng Elo một là rất khó. Ngược dòng về quá khứ, Hoàng Thanh Trang đã từng đạt con số Elo 2501 trong BXH của FIDE từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2009. Rõ ràng là sau khi đoạt chức vô địch giải cờ vua nữ châu Âu đầu tháng 8 năm nay, Thanh Trang đang có những bước tiến mạnh mẽ.

Nữ kỳ thủ Hoàng Thanh Trang





Với quỹ giải thưởng lên đến 100.000 USD trong lần thứ ba tổ chức, giải Indonesia mở rộng năm nay được xem là giải đấu có mức giải thưởng cao kỷ lục. Đã có tổng cộng 108 kỳ thủ đăng ký tham dự, trong đó có 36 GM và một siêu đại kiện tướng.

Ngoài Thanh Trang tham dự giải này thì đoàn Việt Nam chúng ta có đến 6 kỳ thủ đăng ký tham dự gồm: Trường Sơn (2629), Thiện Hải (2500), Cao Sang (2485), hai kỳ thủ trẻ U18 Trần Tuấn Minh (2344) - Lê Tuấn Minh (2327) và nữ kỳ thủ Phạm Lê Thảo Nguyên (2389). Mặc dù quân số đông vậy nhưng thành tích lại không được như ý.

Đã có nhiều thời điểm một số kỳ thủ của chúng ta có cơ hội bám sát ngôi đầu như Cao Sang, Đức Hòa, Trường Sơn, Thiện Hải nhưng càng về cuối lại bị đánh bật ra xa. Thuận lợi nhất là ở vòng áp chót (vòng 10) khi Đức Hòa cầm quân trắng (đi trước) tiếp đại kiện tướng người Nga là Aleksey Dreev (2679) ở bàn 1. Nếu thắng ván này thì Đức Hòa có thể vươn lên dẫn đầu. Tuy nhiên, Đức Hòa không tạo được bất ngờ gì trước kỳ thủ đã từng đạt mức Elo 2711 cách đây hai năm.

Thành tích tốt nhất mà đoàn chúng ta đạt được là hạng 10 của Đào Thiện Hải cùng phần thưởng 2000 USD. Tiếp theo là hạng thứ 16 của Nguyễn Đức Hòa với 1000 USD tiền thưởng. Có mặt trong nhóm nhận giải thưởng còn có Trường Sơn (hạng 27, nhận 750 USD), Nguyễn Văn Huy (hạng 33, nhận 600 USD), Lê Tuấn Minh (hạng 47, nhận 500 USD).

Nữ kỳ thủ Hoàng Thanh Trang, ngoài phần thưởng 750 USD do xếp hạng 26 ra thì chị còn nhận được giải thưởng kỳ thủ nữ thứ nhì xuất sắc nhất là 2000 USD. Thành tích của chị chỉ kém chút ít so với nữ kỳ thủ Stefanova (hạng 29, đồng 6.5 điểm so với Thanh Trang nhưng hơn hệ số phụ).

Nhìn chung, giống như hai giải lần trước thì đoàn chúng ta không có kỳ thủ nào đạt thành tích cao cả. Riêng thần đồng một thời của cờ vua Việt Nam là Trường Sơn thi đấu giải này không tốt. Anh bị giảm mất -14.9 Elo cờ tiêu chuẩn. Ngoài ra, nữ kỳ thủ số 1 của Việt Nam Phạm Lê Thảo Nguyên cũng có một giải bết bát khi xếp hạng 86 chung cuộc và bị giảm đến -43.5 Elo.

Vô địch giải này là GM. Aleksey Dreev với 8.5 điểm. Xếp thứ hai là đại kiện tướng người Ukraine GM. Alexander Moiseenko (2703). Hạng 3 thuộc về Nigel Short (Anh, 2684). Đây cũng chính là 3 hạt giống hàng đầu của giải.

Theo Văn Tới (Dân trí)