Hội CĐV Thanh Hoá đòi kiện VFF

Thông báo số 5 – giải VĐQG Petro Vietnam Gas 2008 (trích) 1. BTC giải thông báo về tình hình an ninh - an toàn tại trận đấu giữa đội Hà Nội ACB và đội Halida Thanh Hoá trên SVĐ Hàng Đẫy - Hà Nội ngày 13/1/2008 như sau: BTC trận đấu sân Hàng Đẫy (CLB Hà Nội ACB) đã đảm bảo về an ninh và an toàn cho các thành viên tham dự ở thời điểm trước và trong trận đấu: bố trí hai nhóm CĐV ngồi ở hai khu vực riêng biệt; không để xảy ra xô xát giữa các nhóm CĐV trên khán đài, hai đội bóng và tổ giám sát, trọng tài ra về an toàn. Sau khi trận đấu kết thúc, lực lượng an ninh, bảo vệ đã can thiệp và giải tán nhanh chóng vụ xô xát của một số thanh niên phía ngoài sân vận động (phía sau khán đài B). Tuy nhiên, BTC trận đấu sân Hàng Đẫy (CLB HN ACB) vẫn còn có những thiếu sót và ngày 17/1/2008, tiểu ban Kỷ luật của giải đã ra quyết định: "Cảnh cáo CLB bóng đá Hà Nội ACB do Ban tổ chức trận đấu của CLB đã để một số phóng viên vi phạm khu vực hoạt động trong thời gian nghỉ giữa hai hiệp và để xảy ra tình trạng các nhóm CĐV có những lời lẽ thiếu văn hoá nhiều lần trong trận đấu Hà Nội ACB gặp Halida Thanh Hoá ngày 13/1/2008 trên sân Hàng Đẫy". BTC giải cũng phê bình BTC trận đấu CLB HN ACB vì đã có sơ xuất không lập biên bản hoặc xác định về nhân thân cũng như nguyên nhân dẫn đến tình trạng bị thương của một thanh niên xuất hiện tại khán đài sân vận động sau khi trận đấu đã kết thúc. 2. Hiện nay, tại một số trận đấu đã xuất hiện một vài đối tượng trong các nhóm CĐV đã có những biểu hiện quá khích, hành vi manh động, thiếu văn hoá (hiện tượng "Hooligan"); nhằm đảm bảo tốt về an ninh an toàn các trận đấu, BTC giải yêu cầu BTC trận đấu các CLB phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tại địa phương thực hiện các biện pháp kiên quyết hơn để ngăn chặn hiện tượng "Hooligan" ở các trận đấu của giải, kể cả biện pháp cấm những đối tượng nói trên vào sân vận động. (Theo www.vff.org.vn)