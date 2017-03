Hội đồng thẩm đinh lừa dối người hâm mộ

Hội đồng soi băng hình để làm gì? Trận Ninh Bình - Quảng Nam ở giải hạng nhất ngày 20-6, các cầu thủ đội khách dừng trận đấu phản ứng về một tình huống bị thua bàn do cầu thủ đội bạn ném biên sai vị trí hơn 20 m. Sau khi xem băng ghi hình (không quay được cảnh cầu thủ ném biên thế nào), ban kỷ luật VFF vẫn thừa nhận sai sót của trọng tài Quốc Huân là “không tập trung”, rồi xử Quảng Nam thua 0-3 và phạt 50 triệu đồng với lập luận “phải đưa ra mức kỷ luật nặng đảm bảo an toàn cho giải”. Trận Ninh Bình - Hòa Phát Hà Nội ngày 14-2, hội đồng thẩm định sau khi xem lại băng ghi hình đã kết luận trọng tài không công nhận bàn thắng của Sỹ Mạnh là đúng vì trước khi ghi bàn anh đã phạm lỗi. Không biết băng hình của VFF ra sao nhưng băng hình của VTV chiếu cho khán giả cả nước xem đều thấy Sỹ Mạnh khi ghi bàn không chạm vào ai. Trọng tài Quốc Hưng vô can, còn hai cầu thủ của Ninh Bình bị phạt vì lỗi phản ứng trọng tài. CT