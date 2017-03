Hội nghị đảm bảo an ninh, an toàn sân cỏ

Với sự tham gia của lãnh đạo VFF, Bộ Công an, bao gồm Tổng cục An ninh, Tổng cục Ccảnh sát, Cục A25, Cục C14, BTC các sân, cùng toàn thể 28 đội bóng chuyên nghiệp và hạng nhất nhằm hoàn thiện công tác an ninh, an toàn trong việc tổ chức các trận đấu tại các giải bóng đá quốc gia.

Sau hội nghị này, VFF cũng yêu cầu các CLB cũng phải ký cam kết thực hiện việc bảo đảm an ninh, an toàn cho các trận đấu.