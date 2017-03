Hội thảo LĐBĐ VN bàn về mùa bóng 2013: Rối với chế độ chờ

Theo đó, 25 CLB đồng ý phương án đăng ký ba ngoại binh được sử dụng cùng lúc trên sân tại V-League và hai ngoại binh ở giải hạng nhất (mùa trước đăng ký bốn, sử dụng cùng lúc ba ở V-League và hạng nhất đăng ký ba, sử dụng hai). Các đại biểu đã chỉ ra rằng cầu thủ ngoại ở CLB chiếm phần ra sân của cầu thủ trẻ rất nhiều và đặc biệt lấy suất ở hàng công dẫn đến tình trạng đội tuyển quốc gia khan hiếm chân sút giỏi.

Đáng chú ý là ý kiến của ông Nguyễn Hồng Thanh (SL Nghệ An) về việc giới hạn độ tuổi chuyển nhượng cầu thủ từ 23 lên 25 tuổi. Ông Thanh phân tích cầu thủ trẻ do CLB đào tạo hầu hết vào độ tuổi 21-22 mới đá được đội lớn. Thế nhưng chỉ 1-2 năm sau, họ chưa cống hiến đáp trả công đào tạo của đơn vị chủ quản thì lại thành cầu thủ tự do. Điều này không khuyến khích các CLB đào tạo trẻ và thay vào đó là chờ để bắt quân. Ông đề nghị sửa quy chế nâng độ tuổi cầu thủ lên 25 hoặc quy định cầu thủ phải chơi sáu năm cho CLB mới được chuyển sang đội bóng khác.

Ý kiến trên được phản biện cần có lộ trình nên tạm thời chưa thông qua biểu quyết.

Mùa giải mới được đề xuất cần nêu cao tinh thần fair play. Ảnh: XUÂN HUY

Một lần nữa kế hoạch bốc thăm mùa bóng mới bị phá sản do nhiều CLB chưa đăng ký danh sách thi đấu hoặc đăng ký chưa đúng luật. Vì thế, VPF một lần nữa hoãn thời hạn đăng ký đến ngày 8-12 và mùa giải mới sẽ diễn ra muộn hơn (dự kiến giữa tháng 1-2013).

Điều khiến các nhà tổ chức lo ngại nhất do tình hình kinh tế khó khăn chung, rất nhiều CLB sẽ không tham dự giải là Khánh Hòa và Trẻ Đà Nẵng ở hạng nhất hoặc đội mới lên hạng Bà Rịa-Vũng Tàu chưa đăng ký. Tại V-League là hai CLB Hà Nội và Hà Nội T&T do một ông Chủ tịch Nguyễn Quốc Hội ký là sai luật. Riêng hai đội bóng của bầu Kiên có hai ông giám đốc điều hành xác nhận tham dự giải nhưng không chắc chắn vì không tìm ra nguồn kinh phí nuôi cầu thủ.

Trường hợp NaviBank SG của em trai bầu Thụy (chủ đội bóng Sài Gòn XT) không được phép đăng ký vì phạm luật và trong thời gian tới đội bóng này sẽ phải chuyển giao cho một đơn vị khác.

VPF cũng đã nhất trí giảm 5 tỉ đồng ngân sách hoạt động cho mỗi CLB ở mùa giải mới, V-League là 35 tỉ đồng, hạng nhất là 20 tỉ đồng. Trước mùa giải, các đội bóng phải chứng minh tài chính bảo đảm duy trì CLB để không có chuyện bỏ giải.

Xây dựng quy tắc ứng xử fair play Trước yêu cầu kiểm tra doping bắt buộc từ Tổng cục TDTT, đại diện CLB HA Gia Lai góp ý thêm việc quy định và quy trình kiểm tra doping cầu thủ để phổ biến nhằm tránh gây sốc. Ngoài ra, ông Nguyễn Tấn Anh còn đề nghị LĐBĐ VN và VPF cần xây dựng bộ quy tắc ứng xử cho các thành phần tham gia vào bóng đá giúp tạo ra những hành vi đúng đắn, fair play trong văn hóa sân cỏ.

GIA HUY