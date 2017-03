Holligan: Phải ngăn chặn khẩn cấp!

Vòng đấu thứ 13 V.League đã khép lại với sự kinh hoàng và nỗi hổ thẹn về tinh thần thể thao trong ngày vinh danh “Đội bóng xuất sắc nhất” tháng 3.

BTC sân Vinh bạc nhược

Một CĐV Thể Công vỡ đầu, đi cấp cứu và... hoảng loạn

Lời hứa gió bay

Tình hữu nghị mà lãnh đạo hai CLB CĐV dự định sẽ thiết lập kể từ trận đấu chiều qua đã trôi theo sóng nước sông Lam. Không ai trong số các CĐV Thể Công nghĩ rằng người đánh mình, tạo ra cơn ác mộng trên sân Vinh lại là những người mà cách đó không lâu đã tiến hành trao áo, tặng hoa để kết tình thân.

Tất nhiên, vẫn có những thành viên của Ban chủ nhiệm CLB CĐV TCDK.SLNA đứng bên cạnh những người bị đánh, chỉ có điều, họ không thể kiểm soát được người nhà. Điều duy nhất mà chủ tịch Nguyễn Hùng Phong làm được là nhờ phóng viên báo Bóng đá gửi lời xin lỗi đến các CĐV Thể Công.

Máu đổ vì... thiếu trách nhiệm

Thực ra, mọi việc sẽ không có gì to tát và bi kịch chẳng xảy ra nếu BTC trận đấu ý thức được vấn đề và có trách nhiệm bảo vệ các CĐV đội khách. Và ngọn nguồn của mâu thuẫn trên khán đài cũng không xuất phát từ CĐV hai đội.

Ban đầu, đã có những va chạm giữa CĐV Thể Công và lực lượng làm nhiệm vụ trên sân. Tiếp đến, một số CĐV Thể Công lấy tay vỗ vào bảng quảng cáo để phản ứng nhân viên an ninh, dẫn đến những xô xát giữa hai bên.

Và dường như “nóng mắt” trước việc CĐV đội khách “cự” lực lượng an ninh nhà mà một số kẻ quá khích đã tràn sang khu vực của NHM đội khách tấn công. Thế nhưng, lực lượng an ninh đã không can thiệp kịp thời, từ đó, bạo lực đã lan rộng đến mức không thể kiểm soát.

Đáng nói hơn, ai đó đã mở cửa số 13, nơi CĐV Thể Công ngồi, mà không cắt cử người bảo vệ để ngày một đông những kẻ quá khích ùa vào tấn công CĐV đội khách bằng gậy gộc, gạch đá. Xô xát đã diễn ra và thế yếu thuộc về CĐV đội khách. Cũng có thông tin cho rằng, một số CĐV Thể Công cũng bị thương sau màn ẩu đả.

Đáng trách là BTC địa phương và lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ trận đấu đã phản ứng quá chậm và yếu. Họ không dập lửa bạo lực trên khán đài bằng những biện pháp mạnh. Chỉ có vài nhân viên an ninh trên khán đài, trong khi rất nhiều CĐV TCDK.SLNA đang tấn công NHM Thể Công.

Không thể đừng lòng trước cảnh CĐV đội nhà bị đuổi đánh, đội trưởng Phương Nam ra yêu cầu có sự can thiệp thì bị đuổi vào và bị dọa đánh. Các cán bộ CLB Thể Công cũng bất lực nhìn người nhà bị vây ráp bởi họ không chỉ đạo được lực lượng công an trong khi các quân nhân thuộc QK4 được tăng cường bảo vệ trận đấu hoặc án binh bất động, hoặc đi đâu không ai biết. Một cán bộ của CLB Thể Công đã được mời lên xe đến nơi an toàn nhưng ông đã từ chối vì không thể bỏ NHM.

Không thể nhờ cậy lực lượng an ninh, các CĐV Thể Công đành phải liều mạng nhảy xuống sân và co cụm lại với nhau. Một kẻ quá khích đã nhằm thẳng người Thiếu tướng GĐĐH CLB Thể Công, Hồ Tri Liêm để vụt, ông đã tránh được, nhưng gậy trúng đầu một CĐV Thể Công. Sự việc này diễn ra ngay trước mặt một nhân viên an ninh sau khi ông này đưa ra lời đảm bảo an toàn với các CĐV Thể Công. Kẻ quá khích bị bắt và sau đó lại được thả.

Chứng kiến điều này, ông Hồ Tri Liêm cho rằng: “Không bảo vệ được an toàn trận đấu là trách nhiệm của đội chủ nhà. Họ quá kém và đáng trách. Tôi sẽ nói chuyện với Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn về tinh thần làm nhiệm vụ của lực lượng an ninh trên sân Vinh”.

Trước sự phản ứng dữ dội của lãnh đạo đội Thể Công, các cầu thủ, NHM và cả báo chí, các CĐV Thể Công đã được hộ tống rời khỏi Nghệ An. Người ta không thể kiểm kê được bao nhiêu cờ, băng-rôn bị mất trong lúc “chạy loạn”.

Chỉ biết rằng, một chiếc trống cổ động không cánh mà bay. Nhưng đáng nói nhất là Ban Chủ nhiệm CĐV Thể Công không thể biết có thành viên nào của mình vì hoảng loạn mà chưa thể về Hà Nội. Chúng tôi cũng không thể xác định được trường hợp của em Dương Thanh Đạo, người bị đánh vào tay, sau nhờ sự can thiệp của giám sát trận đấu đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện 115 ra sao cho đến khi bài báo này lên khuôn.

Một số khác bị chảy máu đầu, đau nhẹ đã được sơ cứu tại sân. Xe chở cầu thủ Thể Công cũng bị ném vỡ kính. Vậy là sau 10 năm, xe của Thể Công lại bị tấn công khi thi đấu tại Vinh. Đoạn kết của bi kịch này sẽ do Trưởng ban Kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường, người có mặt trên khán đài sân Vinh chiều hôm qua, viết.