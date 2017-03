Hôm nay (19-1), vòng 3 giải hạng Nhất 2008: Khát!

Phấn đấu thứ hạng cao để tạo tiền đề cho mùa giải 2008 nhưng vị trí thứ tư chung cuộc mùa rồi vô tình đã trở thành sức ép lớn với Đồng Nai Berjaya. Bằng chứng là họ đá như đeo chì ở hai vòng đầu, đặc biệt là trận thua “vỡ mặt” trước SHS Tiền Giang vừa qua.

Chót bảng, giờ Đồng Nai đến làm khách ở Cao Lãnh với một nhiệm vụ khó khả thi là lật đổ Đồng Tháp. Thầy trò Phạm Anh Tuấn chắc chắn sẽ tận dụng lợi thế khi đối thủ đang bối rối và mất phương hướng.

Tình cảnh của An Đô An Giang cũng hẩm hiu chẳng kém Đồng Nai khi đến làm khách tại Tiền Giang khi mới có một điểm. Hơn ai hết, thầy trò Nhan Thiện Nhân thừa hiểu mỗi cú sẩy chân là một bước thụt lùi trong cuộc đua ấy. Dù là kèo trên nhưng An Giang hoàn toàn có thể sẩy chân bởi đối thủ dễ đá hơn và ít bị áp lực hơn.

Một tin không vui đến với Giày Thành Công Tây Ninh khi ông chủ của nhà tài trợ gặp nạn, trong lúc thành tích của đội vẫn... tịt. Với màn khởi đầu khá tốt, tinh thần của đội bóng Tây Đô đang rất hưng phấn, nhất là chân sút Da Silva đang thể hiện một phong độ ổn định sau ba lần sút tung lưới đối phương. Thế nên, e rằng Tây Ninh đi dễ khó về trong hoàn cảnh này.

Các trận còn lại Vinakansai Ninh Bình gặp Huda Huế với cơ hội chia đều cho cả hai dù Huế kinh phí chưa bằng nửa chủ nhà. Trận Quân khu 4 - Quân khu 7 và Quân khu 5 - Quảng Ngãi chưa biết mèo nào cắn mỉu nào khi chủ yếu mục tiêu các đội này chỉ là trụ hạng.

Trận đấu sớm chiều qua giữa T&T Hà Nội gặp Quảng Ninh kết thúc với chiến thắng 1-0 nghiêng về đội chủ nhà.