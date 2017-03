Hôm qua, khai mạc V-League 2009: Ngỡ ngàng nơi phố núi

Các trận khác vòng một V-League - Quân khu 4 - Sông Lam Nghệ An: 0-1. Văn Quyến đã ghi bàn thắng duy nhất ở phút 47 đem về ba điểm cho Sông Lam Nghệ An sau một pha tận dụng cú ói bóng của thủ môn Quân khu 4. - Thể Công - T&T Hà Nội: 1-1. Mới phút thứ 9, Nyom đã khai hỏa vào lưới đối thủ nhưng bất ngờ đến phút 88, Đức Anh gỡ hòa cho T&T Hà Nội. - Khánh Hòa - Đồng Tâm Long An: 1-1. Khách may mắn phá cái dớp thua đậm trên sân Nha Trang nhờ bàn gỡ của Tshamala ở phút 76 sau khi Tấn Tài mở điểm từ phút 27. - Đà Nẵng - Hải Phòng: 1-0. Chân sút Almeida vẫn là “thần tài” của chủ sân Chi Lăng với bàn duy nhất ở phút thứ 10 vào lưới học trò Riedl. GH