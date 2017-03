Hôm qua, vòng 7 giải hạng nhất 2008: Miền Tây khô hạn!

An Giang đến sân Ninh Bình với hy vọng tìm một điểm như cách Đồng Nai đã làm trong trận đấu sớm với T&T Hà Nội nhưng thầy trò Nhan Thiện Nhân đã không thể biến mơ ước đó trở thành hiện thực. Họ thua không kịp vuốt mặt trên sân đối phương với tỷ số như một ván tennis. Cái thua 1-6 đúng là một gáo nước lạnh dội xuống làm tắt lửa An Giang. Chỉ cần 30 phút, Ninh Bình đã định đoạt cục diện của trận đấu khi bốn lần xuyên thủng lưới đối thủ bằng cú đúp của John và hai bàn thắng của Fabiano và Mạnh Tường. Thế nên, cho dù Hữu Thắng bị đuổi khỏi sân ở cuối hiệp một thì cũng không ai dám tin An Giang sẽ gượng dậy nổi như cách Tây Ninh đã thực hiện trước T&T Hà Nội ở lượt trước. Bàn thắng đầu hiệp hai của John nâng cách biệt lên năm bàn, giúp chân sút này hoàn thành hat trick cho thấy sự bất lực của đội khách.

Như một hiệu ứng domino đối với các đội bóng miền Tây, chuyến ra miền Trung của Tiền Giang, rồi chủ nhà Cần Thơ và ngay cả “đại gia” Đồng Tháp đều phải chấp nhận “bẽ mặt” trước ba đội Quân khu vốn coi trọng tinh thần chiến đấu hơn là sức mạnh thực sự về chuyên môn. Nếu như thất bại 1-0 của Tiền Giang trên sân Quân khu 5 nằm trong dự đoán thì cú ngã ngựa 0-1 của Cần Thơ tại sân nhà trước Quân khu 4 là một cú sốc thực sự. Bàn thắng sớm của Văn Thông đã chấm dứt chuỗi bất bại của đội bóng Tây đô, đồng thời đưa đội bóng quân đội vượt mặt Cần Thơ trên bảng tổng sắp. Cùng lúc đó tại Cao Lãnh, Đồng Tháp hoàn toàn bế tắc trước lối chơi tử thủ của Quân khu 7. Kinh nghiệm dẫn dắt Đồng Tháp đã giúp cho đoàn quân của HLV Đoàn Minh Xương giành một điểm quý giá sau tỷ số hòa không bàn thắng. Cũng cần biết, ông Xương là người gắn bó với Đồng Tháp từ thời đội này còn hoàng kim và là rể Cao Lãnh nên hiểu hết đường đi nước bước “nhà vợ”.

Vòng 7 kết thúc bằng một cuộc “lật đổ” khác của đội bóng nhỏ khi Quảng Ngãi hạ bệ Huda Huế với tỷ số sít sao 1-0 trên sân nhà để chấm dứt chuỗi bốn trận chưa biết mùi chiến thắng. Trận đấu duy nhất kết thúc với tỷ số hòa 0-0 giữa Tây Ninh và Than Quảng Ninh khiến chủ nhà tiếp tục đứng chót bảng tổng sắp sau bảng vòng đấu.