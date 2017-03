Huy động 550 cảnh sát để “phòng thủ” CĐV Hải Phòng

Theo đó, toàn bộ lực lượng này được bố trí để hộ tống cổ động viên Hải Phòng ngay từ bên ngoài vào tận trong sân. Trong sân cũng được ban tổ chức bố trí cho khán giả Hải Phòng ngồi một khu vực riêng, có sự giám sát chặt chẽ của lực lượng bảo vệ.

Công tác chuẩn bị để đảm bảo an ninh cho trận đấu chiều ngày 12/7 đã được lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa hết sức quan tâm. Ngoài việc huy động 550 chiến sỹ cảnh sát, tỉnh này còn huy động cả bộ đội để giúp cho việc bảo đảm an ninh cho trận đấu được an toàn.

Sở dĩ Thanh Hóa “phòng thủ” kỹ càng như vậy là vì sự cuồng nhiệt của cổ động viên Hải Phòng đã dẫn đến nhiều sự cố trong các trận đấu trước đây giữa đội bóng đất Cảng trên sân Vinh (Nghệ An) và Hà Nội.

Đến thời điểm này, chưa ai nắm được con số cổ động viên Hải Phòng đến xứ Thanh cổ vũ cho trận đấu giữa Xi măng Hải Phòng và CLB Thanh Hóa vào chiều ngày mai là bao nhiêu, nhưng theo ước tính thì con số này có thể lên đến trên 1.000 người.