Huyền thoại golf Greg Norman đến Việt Nam

Greg Norman từng giữ vị trí golf thủ số một thế giới trong thập niên 1980-1990. Không những thành công với môn thể thao này, ông còn tự tạo dựng cho mình một đế chế kinh doanh hùng mạnh mang tên The Great White Shark - cũng là biệt danh ông được đặt để so sánh với tầm vóc to lớn và cách đánh dũng mãnh của mình.

Sinh năm 1955 tại Queensland, Australia, từ năm 16 tuổi Greg Norman bắt đầu chơi golf. Ông chơi chuyên nghiệp từ năm 1976. Từ đây sự nghiệp của Greg Norman nhanh chóng khởi sắc. Ông từng thắng 20 lần tại PGA Tour, 14 lần tại European Tour, 31 lần tại PGA Tour of Australasia và nhiều chiến thắng tại các giải quốc tế khác. Phong cách đánh golf của Greg Norman luôn gây ấn tượng. Ông nổi tiếng với cú swing mạnh mẽ, luôn tạo được đường bóng bay cao và xa - được đánh giá là cú swing tốt nhất so với những người chơi cùng thời. Ông cũng luôn thể hiện những kỹ thuật khó và dứt khoát trong mọi đường bóng. Greg Norman từng được phong tặng danh hiệu, cùng với Jack Nicklaus, là một trong những người dẫn bóng hay nhất trong lịch sử golf thế giới.

Greg Norman.

Những lần thắng giải quốc tế đã đem đến cho ông một khối lượng tài sản khổng lồ. Và Greg Norman bắt đầu tấn công sang lĩnh vực kinh doanh. Great White Shark Enterprises ra đời, chủ yếu đầu tư vào những lĩnh vực liên quan đến golf và phát triển sân golf. Công ty còn hoạt động trên các thị trường rượu, may mặc, phát triển bất động sản…

Greg Norman đã để lại dấu ấn tại Việt Nam với sân golf The Dunes thuộc Danang Golf Club do chính ông thiết kế. Sân golf được Golf.com bình chọn là top 15 sân golf mới tốt nhất thế giới.

Greg Norman còn truyền cảm hứng từ phong cách sống của mình vào dự án bất động sản Norman Estates thuộc khu nghỉ dưỡng Danang Beach Resort do VinaLiving phát triển. Đây là dự án khu biệt thự cao cấp bên sân golf với sự hợp tác giữa Southern Cross Developments International – công ty phát triển bất động sản do Greg Norman đồng sáng lập, công ty kiến trúc thiết kế AW2 và VinaLiving - thương hiệu bất động sản của tập đoàn VinaCapital.

Lễ giới thiệu dự án được tổ chức vào ngày 5/6/2011 tại Rec Club – hội quán dành riêng cho những chủ sở hữu biệt thự Norman Estates với sự tham gia đặc biệt của Greg Norman. Buổi tối hôm đó cũng có sự góp mặt của những nghệ sĩ tên tuổi khác của Việt Nam.

Theo T.T. (VNE)