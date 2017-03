Huyền thoại quyền anh Pacquiao tiếp tục vô địch

Võ sỹ quyền anh Manny Pacquiao. (Nguồn: Internet)

Sau 12 hiệp không thể hạ knock-out đối thủ, Pacquiao vẫn thể hiện được bản lĩnh của một tay đấm kỳ cựu và sau đó giành chiến thắng áp đảo bằng điểm số, với sự đồng lòng của cả ba vị trọng tài.

Tỷ số trận đấu này là 120-108, 120-107 và 119-108.

Chiến thắng trên càng có ý nghĩa hơn bởi ngay trước lúc thượng đài, tay đấm bốc từng 10 lần vô địch thế giới ở tám hạng cân khác nhau này đã bị tai nạn xe hơi.

Chính một chiếc xe hộ tống bảo vệ Pacquiao đã tông vào phía sau chiếc xe thể thao của anh. Nhà vô địch người Phillipines đã mất bình tĩnh nhưng rất may là không bị thương.

Sau khi trấn tĩnh và được kiểm tra sơ bộ, Pacquiao cho biết anh vẫn có thể tham gia trận đấu quan trọng này

Manny Pacquiao không chỉ có một sự nghiệp lừng lẫy mà anh còn là nghị sĩ quốc hội Philippines. Mới đây, huyền thoại quyền Anh này còn thể hiện khả năng ca hát của mình khi trình bày ca khúc nổi tiếng "Sometimes When We Touch"./.

Theo Văn Hưng (Vietnam+)