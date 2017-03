Hỷ, nộ, ái, ố vì một cái tên

Chưa khóc hết cho một cái tên truyền thống đã mất, lại cười trước nỗi đau đòi tên Ngày những nhà làm bóng đá TP.HCM quyết định xóa cái tên TMN.CSG để thay bằng tên CLB TP.HCM, một cổ động viên lên trang web của đội bóng viết: “Cảng Sài Gòn đã là niềm tự hào của bóng đá TP.HCM. Từ ông xích lô đến bác bán cơm chồm hổm ở chợ Bình Tây sẵn sàng bỏ một buổi, thậm chí là một ngày làm ăn để cùng Cảng đi Đồng Nai, Tây Ninh, Long An, xuống tận miền Tây, miền Trung… Họ đi bằng xe đò hoặc bằng những chiếc xe máy cà tàng. Rồi những chuyến Cảng Sài Gòn đi xa tận phía Bắc, có bác xích lô không theo được đội, đến khi đọc báo đưa tin Cảng thua trận đã bật khóc ngon lành. Bây giờ đến cái tên ghép và chữ Cảng Sài Gòn cũng mất nốt, tôi thề không bao giờ đến sân vì thần tượng đã bị xóa sổ…”. Nói đến cái tên Cảng Sài Gòn bị xóa sổ, giới cầu thủ còn nhớ như in lá thư đặt ở đầu giường trước khi mất của vị cổ động viên già có cái tên thường gọi là Ba Hiền. Ông chết đi không để lại dòng di chúc về của cải cho con cái mà chỉ dặn các con là “khi ba nằm xuống thì hãy chôn ba với cái áo của đội Cảng Sài Gòn mà ba hằng yêu mến...”. Ngày tẩn liệm ông, tiền vệ Đặng Trần Chỉnh khóc và thay mặt toàn đội bỏ vào quan tài ông chiếc áo số 10 và một trái banh có chữ ký toàn đội… Phản ứng về việc xóa tên ấy, chính tượng đài bóng đá Tam Lang từng than vãn: “Mất cái tên Cảng Sài Gòn rồi, mai này chúng tôi biết lấy gì để kể cho lớp con cháu mình nghe về một đội bóng oai hùng từng là niềm tự hào của người dân TP.HCM?”. CÔNG TUẤN