Inter Milan - Bayern Munich (0-1): Hà Lan bắt bài Hà Lan

Marseille - MU: 0-0: Cả hai đều dở

Hai đội mất nhiều trụ cột do chấn thương nên trận đấu diễn ra khá đơn điệu, buồn tẻ. MU vẫn còn Berbatov, Nani với các bài tấn công sắc nét hơn nhưng Rooney lại chơi tệ, mấy lần bỏ qua cơ hội. Ngược lại, hàng công Marseille hơi cùn lại thiếu tốc độ nên không gây được áp lực cần thiết lên tuyến phòng ngự đối phương. HLV Ferguson than thở, đây là một trận đấu đáng thất vọng, dù nó đem lại lợi thế cho mình ở trận tái đấu trên sân nhà Old Traford.