Jenson Button bất ngờ nhất chặng F1 Canada

Đây là chiến thắng chặng đầu tiên của Jenson Button (McLaren) kể từ sau Grand Prix Trung Quốc năm ngoái. Con đường đến thắng lợi của ngôi sao người Anh diễn ra rất gay cấn và kịch tính. Chỉ xuất phát ở vị trí thứ 7, sớm phải nhận án phạt lái xe qua đường pit nhưng Button vẫn giành được ngôi nhất tại Grand Prix Canada bất chấp việc anh phải vào pit tới 5 lần. Mưa lớn tại Montreal khiến mặt đường trơn trượt và có rất nhiều vụ va chạm xảy ra. Xe an toàn 5 lần xuất hiện trên đường đua cùng việc cuộc đua phải tạm dừng tới 2 giờ đồng hồ góp phần đưa đến cho Button một món quà đầy bất ngờ sau chặng đua kéo dài hơn 4 giờ.

Jenson Button phấn khích sau chiến thắng chặng Canada. Ảnh: AFP.

Người chiến thắng cũng tỏ ra hết sức ngỡ ngàng sau cuộc đua: “Tôi thực sự không biết phải nói gì. Hôm nay quả là một chặng đua đầy cảm xúc. Một chiến thắng tuyệt vời của tôi và có lẽ là ấn tượng nhất từ trước tới nay”. Giám đốc điều hành McLaren, Martin Whitmarsh chia vui với tay đua của mình: “Một chặng đua bất ngờ. Cách chiến thắng của Jenson hôm nay rất khác thường. Cậu ấy xứng đáng giành chiến thắng. Hy vọng mọi người đều đồng ý với ý kiến của tôi”.

Thời tiết xấu cùng mặt đường ẩm ướt khiến đoàn đua buộc phải xuất phát sau xe an toàn. Chỉ sau 4 vòng, khi điều kiện thi đấu được cải thiện thì cuộc đua mới thực sự bắt đầu. Ngay sau đó, tại góc cua số 1 ở vòng 5 Lewis Hamilton (McLaren) gây ra một tình huống tranh cãi khi chiếc MP4-26 của anh thúc nhẹ vào sườn trái chiếc RB7 của Mark Webber (Red Bull) trong lúc cố gắng vượt qua đối thủ. Ban tổ chức cuộc đua thông báo sẽ xem xét vụ va chạm này. Vụ va chạm khiến Webber tụt xuống thứ 12 trong khi Hamilton tụt xuống thứ 7 sau người đồng đội Button.

Tưởng chừng Hamilton sẽ sớm phải nhận án phạt sau pha va chạm với Webber tuy nhiên ngôi sao người Anh thoát khỏi án phạt sau khi phải bỏ cuộc gần như ngay sau đó. Những cố gắng hòng vượt đồng đội Button trên đoạn đường thẳng ở vòng 8 khiến Hamilton bị vướng phải bánh sau chiếc MP4-26 của đồng đội. Chiếc xe của Hamilton quệt phải tường rào và bị hỏng hệ thống treo bánh sau. Nhà vô địch thế giới năm 2008 đành bỏ cuộc đầy tức tưởi tại đường đua sở trường. Phong cách thi đấu gây tranh cãi của Hamilton một lần nữa lại bị công kích nặng nề. Button bị nghi ngờ cố tình chơi xấu đồng đội một cách kín đáo.

Xe an toàn được triển khai ngay sau vụ tai nạn nhằm tạo điều kiện chuyển chiếc MP4-26 của Hamilton ra khỏi đường đua. Sau đó Button nhận án phạt lái xe qua đường pit do chạy quá tốc độ cho phép khi có xe an toàn. Tới vòng 13, xe an toàn rời khỏi đường đua. Mặt đường dần khô ráo khiến một số tay đua như Fernando Alonso (Ferrari), Michael Schumacher, Nico Rosberg (Mercedes GP) và Button chuyển sang dùng lốp trung gian. Các tay đua này sớm phải trả giá khi trời đổ mưa to ngay sau đó và họ phải tốn thêm một lần vào pit để quay lại dùng bộ lốp dành cho trời mưa như lúc đầu. Bộ đôi Sebastian Vettel và Webber cùng Felipe Massa (Ferrari) vẫn tỉnh táo sử dụng lốp trời mưa nên không bị tụt xuống nhóm sau.

Trời đổ mưa quá lớn khiến xe an toàn lại được triển khai ở vòng 20. Tới vòng 25, mưa vẫn không có dấu hiệu giảm nên ban tổ chức quyết định phất cờ đỏ, cuộc đua tạm dừng, các xe được lệnh đưa về khu vực xuất phát. Thứ tự 10 tay đua dẫn đầu đầu lúc này “ Vettel - Kobayashi - Massa - Heidfeld - Petrov - Di Resta - Webber - Alonso - De la Rosa - Button”. (Kobayashi, Heidfeld, Petrov, Di Resta và De la Rosa đều chưa vào pit thay lốp).

Sau hơn 2 giờ chờ đợi mưa tạnh, mãi tới 15h50 địa phương cuộc đua mới được bắt đầu trở lại phía sau xe toàn. Phải đến vòng 34, xe an toàn mới được lệnh rời khỏi đường đua. Chỉ bốn vòng sau đó, vụ va chạm giữa Alonso và Button khiến ngôi sao người Tây Ban Nha phải bỏ cuộc, xe an toàn lại xuất hiện trên đường đua cho tới vòng 40. Button tranh thủ thời gian này để quay vào pit sửa xe và chuyển sang dùng lốp trung gian rồi lốp dành cho trời khô ráo.

Hàng loạt tình huống đọ sức và va chạm ở nhóm trên giúp Webber, Schumacher và Button dần ngoi lên nhóm đầu. Trong khi đó Vettel vẫn vững vàng ở vị trí số 1 nhờ tạo được khoảng cách an toàn tầm 4 giây với nhóm còn lại. Tuy nhiên tới vòng 56 xe an toàn lại được triển khai sau vụ tai nạn của Nick Heidfeld. Tận dụng thời cơ, Webber, Schumacher và Button nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với Vettel. Sau khi xe an toàn rời khỏi đường đua ở vòng 64, Button nhanh chóng vượt qua cả Schumacher và Webber để vươn lên vị trí thứ hai. Tới vòng cuối cùng, một sai lầm khi xử lý trên mặt đường trơn trượt khiến Vettel buộc phải mở cua quá rộng tại góc cua số 6. Điều này tạo cơ hội giúp Button vươn lên dẫn đầu và giành chiến thắng với thời gian 4 giờ 5 phút. Ở phía sau Webber cũng vượt qua Schumi để có mặt trên bục podium.

Với chiến thắng lần này, Button đem về chiến thắng chặng thứ 2 cho McLaren trong mùa giải năm nay. Qua đó ngôi sao người Anh vươn lên vị trí thứ nhì trên bảng vị trí cá nhân với 101 điểm. Vettel vẫn dẫn đầu với 161 điểm. Chặng đua tiếp theo sẽ diễn ra tại Valencia (Tây Ban Nha) vào ngày 26/6.

Kết quả Grand Prix Canada

Vị trí Tay đua Đội Xuất phát Thành tích Điểm 1 Jenson Button McLaren 7 4 giờ 04 phút 38,373 giây 25 2 Sebastian Vettel Red Bull 1 +2,70 giây 18 3 Mark Webber Red Bull 4 +13,82 15 4 M. Schumacher Mercedes GP 8 +14,21 12 5 Vitaly Petrov Renault 10 +20,39 10 6 Felipe Massa Ferrari 3 +33,22 8 7 Kamui Kobayashi Sauber 13 +33,27 6 8 Jaime Alguersuari Toro Rosso 20 +35,96 4 9 Rubens Barrichello Williams 16 +45,11 2 10 Sebastien Buemi Toro Rosso 15 +47,05 1 11 Nico Rosberg Mercedes GP 6 +50,45 0 12 Pedro de la Rosa Sauber 17 +63,60 0 13 Vitantonio Liuzzi Hispania 21 +1 vòng 0 14 Narain Karthikeyan Hispania 23 +1 vòng 0 15 Jerome d'Ambrosio Virgin 24 +1 vòng 0 16 Timo Glock Virgin 22 +1 vòng 0 17 Jarno Trulli Lotus 19 +1 vòng 0 18 Paul di Resta Force India 11 +3 vòng 0 19 Pastor Maldonado Williams 12 Bỏ cuộc 0 20 Nick Heidfeld Renault 9 Bỏ cuộc 0 21 Adrian Sutil Force India 14 Bỏ cuộc 0 22 Fernando Alonso Ferrari 2 Bỏ cuộc 0 23 Heikki Kovalainen Lotus 18 Bỏ cuộc 0 24 Lewis Hamilton McLaren 5 Bỏ cuộc 0

*) Fastest-lap: Jenson Button (McLaren): 1 phút 16,956 giây tại vòng 69.

Vị trí các tay đua sau 7 chặng

TT Tay đua Đội Điểm 1 Sebastian Vettel Red Bull 161 2 Jenson Button McLaren 101 3 Mark Webber Red Bull 94 4 Lewis Hamilton McLaren 85 5 Fernando Alonso Ferrari 69 6 Felipe Massa Ferrari 32 7 Vitaly Petrov Renault 31 8 Nick Heidfeld Renault 29 9 Nico Rosberg Mercedes GP 26 10 Michael Schumacher Mercedes GP 26 11 Kamui Kobayashi Sauber 25 12 Adrian Sutil Force India 8 13 Sebastien Buemi Toro Rosso 8 14 Jaime Alguersuari Toro Rosso 4 15 Rubens Barrichello Williams 4 16 Paul di Resta Force India 2 17 Sergio Perez Sauber 2 18 Jarno Trulli Lotus 0 19 Jerome d'Ambrosio Virgin 0 20 Timo Glock Virgin 0 21 Heikki Kovalainen Lotus 0 22 Pastor Maldonado Williams 0 23 Viantonio Liuzzi Hispania 0 24 Narain Karthikeyan Hispania 0

Vị trí các đội đua sau 7 chặng

TT Đội Điểm 1 Red Bull 255 2 McLaren 186 3 Ferrari 101 4 Renault 60 5 Mercedes GP 52 6 Sauber 27 7 Toro Rosso 12 8 Force India 10 9 Williams 4 10 Lotus 0 11 Virgin 0 12 Hispania 0

Theo Minh Phương (VNE)