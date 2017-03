Kết quả đấu muộn vòng 1 giải hạng nhất: Cuộc đua song mã

Sau lần thăng hạng “hụt” mùa trước, Bình Định lần này quyết tâm thực hiện nhiệm vụ cũ nhờ vào lứa cầu thủ trẻ do HLV Nguyễn Ngọc Thiện dẫn dắt từ U-21 đang vào độ chín. So với Sài Gòn Xuân Thành, nhân lực đội bóng đất võ không sánh bằng nhưng họ lại lợi thế hơn đối thủ do các cầu thủ trẻ đã cùng nhau chinh chiến nhiều năm liền. Chơi nổi bật trong đội hình, Đức Thiện (ấn định tỉ số 3-0 phút 68) cùng với Ajo Darlington (ghi hai bàn phút 19 và 35) góp công lớn đem về ba điểm đầu tay cho Bình Định.

Tuy khởi đầu suôn sẻ nhưng không vì thế Bình Định có thể chủ quan bởi hành trình sẽ còn rất dài. Mùa rồi, Bình Định cay đắng bị Than Quảng Ninh nẫng mất suất play-off , cộng với điều lệ giải nhập nhằng nên 2,5 suất lên chuyên có thể chỉ còn 1,5 suất (do còn năm đội chưa đăng ký chuyên nghiệp) như mùa trước vẫn có thể xảy ra. Việc này khiến cuộc đua song mã sẽ khốc liệt hơn ở những vòng đấu tới, khi cả Bình Định lẫn Sài Gòn Xuân Thành đã khởi động với những chiến thắng cách biệt trước các đối thủ.

TP.HCM ghi bàn trước nhưng giờ chót bị Than Quảng Ninh chia điểm ngay trên sân nhà.

Ảnh: XUÂN HUY

Đeo bám quyết liệt hai ứng viên trên bảng xếp hạng, TDC Bình Dương cũng kịp thời xếp ở vị trí thứ ba nhờ chiến thắng Tây Ninh 2-0. Phòng thủ kiên cường suốt 2/3 thời gian trận đấu, Tây Ninh để De Jusus ghi hai bàn liền chỉ trong vòng chín phút, đành rời sân trắng tay.

Bất ngờ lớn nhất vòng khởi động là chiến thắng 1-0 của Kiên Giang trước Cần Thơ - đội bóng được đánh giá nhiều tiềm lực hơn người láng giềng mới chân ướt chân ráo lên hạng. Với kết quả ngoài mong đợi, Kiên Giang tạm xếp vị trí thứ tư trong khi ở cuối bảng An Giang và Huda Huế chia nhau hai vị trí cuối.

HLV TP.HCM Suminic đổ máu vì ăn mừng bàn thắng Phút 50 trận đấu giữa TP.HCM-Than Quảng Ninh, thủ môn Thành Trung lụp chụp vồ bóng hụt, tạo cơ hội để Cokolic mở tỉ số cho TP.HCM. Pha ăn mừng quá trớn với học trò khiến HLV Suminic chảy máu mũi nhưng ông vẫn tươi cười bởi đội nhà có bàn thắng quan trọng sau nhiều pha vây hãm. Tuy nhiên đến phút 76, TP.HCM không bảo vệ được thành quả khi để Belibi tung cú sút cận thành san hòa 1-1. Được vỏn vẹn một điểm, TP.HCM cùng Đồng Nai, Than Quảng Ninh và Nam Định tạm giữ hạng năm tổng sắp.

MINH QUANG