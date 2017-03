Kết quả vòng 16 giải hạng nhất: Thôi rồi Huế ơi!

10 năm qua, từ thời còn cựu tuyển thủ quốc gia Lê Văn Trương, bóng đá Huế cũng chỉ “thở” lây lất bằng mục tiêu trụ hạng là chính. Nên trước sự quyết tâm của BHTS Quảng Nam, chiều qua từ “thầy phù thủy” Đoàn Phùng đến người kế nhiệm Nguyễn Văn Dũng gần như đứng chết chân nhìn con tàu Huế chìm vào vô vọng.

Khởi động lượt về, lãnh đạo Huế cố vớt vát bằng việc tìm kiếm ngoại binh có đẳng cấp về trám những chỗ khuyết nhưng chưa kịp vui, con tàu Huế lại tiếp tục bị cuốn vào giông bão. Chiều qua, hàng chục cổ động viên trung thành cất công vượt Hải Vân quan vào sân Tam Kỳ động viên tinh thần cầu thủ Huế. Tuy nhiên, khi đội nhà thủng lưới hai bàn hiệp một (Khoa Nhật ghi phút 17, Bruno phút 19) rồi hai bàn nữa ở hiệp hai (Đức Nhật ghi phút 57, Bruno làm cú đúp phút 73) thì người dân Huế biết chắc cửa trụ hạng gần như đã đóng với đội nhà. Bây chừ, có “thôi rồi Huế ơi!” thì cũng đã muộn.

Với bốn bàn thắng đánh gục đối thủ tranh suất “sinh tồn”, BHTS Quảng Nam (16 điểm) “trả” Nam Định (13 điểm) về lại vị trí cũ - hạng 13 - cũng là thứ hạng nhiều khả năng sẽ nối gót Huda Huế (8 điểm) rớt hạng.

Đáy bảng gần như an bài, các vòng đấu còn lại sẽ tập trung vào suất thăng hạng thứ hai giữa SQC Bình Định cùng hai “kẻ phá bĩnh” Kienlongbank Kiên Giang và Than Quảng Ninh khi Sài Gòn Xuân Thành đã độc chiếm ngôi đầu.

Bất phân thắng bại lượt đi, chiều qua đá lượt về hai “kẻ phá bĩnh” tiếp tục hòa sau màn rượt đuổi tỉ số 3-3 tại Kiên Giang. Cùng chia nhau 1 điểm, Kienlongbank Kiên Giang ngậm ngùi nhường lại ngôi á quân cho SQC Bình Định (28 điểm) - đội bóng đả bại Fico Tây Ninh 2-0 nhờ hai pha lập công của Việt Khoa (phút 22) và Cruz (phút 82).

Bám đuổi Than Quảng Ninh (24 điểm, xếp hạng tư) quyết liệt, Đồng Nai vượt mặt TDC Bình Dương (sân nhà thúc thủ trước An Giang 1-3) nhờ trận thắng cách biệt Hà Nội 3-1. 24 điểm cũng là điểm số mà Than Quảng Ninh, An Giang và Đồng Nai có được sau 16 vòng đấu giúp cả ba yên tâm cho những toan tính cuối mùa.

Tiếp Cần Thơ trên sân Thống Nhất, sự trở lại của Jackson không đủ giúp TP.HCM (19 điểm) tránh trận thua muối mặt dù chủ nhà có bàn thắng sớm từ phút thứ sáu (Jackson ghi). Bàn thua khiến SXKT Cần Thơ lội ngược dòng thắng 3-1 nhờ các cú dứt điểm của Tshamala, Minh Sen và Alex.

Kết thúc vòng đấu 16 cũng là lúc đỉnh và đáy xác định được 50 % chủ nhân.

MINH QUANG