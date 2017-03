Kết quả vòng 19 giải hạng nhất: Ngựa về ngược

Fico Tây Ninh bất ngờ đè bẹp Hà Nội tỉ số đậm 4-2. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Văn Tươi đã có cú dứt điểm mở tỉ số. Chiến thắng đậm nhất mùa giải của chủ nhà có phần góp sức rất lớn của đội khách khi hàng thủ gần như mở toang cửa nhất là sau tình huống Hà Nội mất người phút 30. Thái Dương nâng 2-0 và cú đúp của Murunda giúp chủ nhà thỏa mãn và “lại quả” cho khách hai bàn ở phút 86 và 90+2. Với chiến thắng cần thiết và kịp thời này Fico Tây Ninh (20 điểm) tạm thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Trong khi đó sân Tự Do, đội chót bảng Huda Huế bỗng nhiên ngược dòng đè bẹp “kẻ phá bĩnh” An Giang 4-2 gây choáng cho mọi giới. Trận thắng muộn không giúp nhiều cho Huế (12 điểm) nhưng với An Giang (28 điểm), thầy trò Nhan Thiện Nhân đã hụt chân trong cuộc đua tranh suất nhì bảng với SQC Bình Định, Kiênlongbank Kiên Giang.

Cùng ở nhóm trụ hạng, Quảng Nam (18 điểm) kịp giành 1 điểm từ trận hòa 1-1 Than Quảng Ninh. Trong khi với thất bại 0-1 trước chủ nhà TP.HCM (22 điểm) trên sân Thống Nhất, Nam Định (17 điểm) rơi lại xuống vị trí chót bảng sau một tuần tạm xa nhóm đèn đỏ.

Trong cuộc đua tranh ngôi á quân giữa hai kỳ phùng địch thủ SQC Bình Định sân nhà tiếp Kienlongbank Kiên Giang, đội bóng đất võ thở phào nhẹ nhõm khi Phan Quý Hoàng Lâm ghi bàn duy nhất ở phút 87 giúp chủ nhà lên 32 điểm soán ngôi đối thủ này đồng thời hơn lại 2 điểm.

Trên sân Cần Thơ, Đinh Cường ghi bàn duy nhất giúp XSKT Cần Thơ (27 điểm) vượt qua Đồng Nai (25 điểm) 1-0. Chiến thắng đưa Cần Thơ tiếp cận nhóm đầu, kém Than Quảng Ninh và An Giang 1 điểm.

