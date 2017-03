Kết quả vòng 2 giải hạng nhất - Cúp Sino 2009: Sự cố trọng tài

Vòng hai giải hạng nhất chiều qua nóng với những cuộc đối đầu ngang tài cân sức.

Tiếp đối thủ cạnh tranh suất lên hạng trên sân nhà, Vissai Ninh Bình không những không thể giành trọn ba điểm trước Hòa Phát Hà Nội mà đội bóng cố đô Hoa Lư còn phải chơi trong thế thua người. Chính cái đầu nóng của “chân gỗ” Minh Nghĩa phát hỏa ở những phút cuối trận khiến ông Đoàn Minh Xương mất người và mất cả thời gian để lao ra hạ hỏa cầu thủ nhà.

Nhưng trận đấu nặng nề nhất liên quan đến công tác trọng tài lại là trận trên sân Đồng Nai. Trong trận đấu này, Tổng Giám đốc An Đô An Giang Nguyễn Thanh Hùng vì quá uất ức khi cho rằng trọng tài đè ngửa đội bóng của mình đã thốt lên: “Chúng tôi đầu tư cả chục tỷ đồng để nuôi đội bóng không vụ lợi vì mê bóng đá nhưng chứng kiến một đội bóng đầu tư tốn kém có thể bị giết bởi một trọng tài thì đã đến lúc tôi phải xem lại có nên đầu tư vào bóng đá nữa hay không. Trọng tài làm thế thì bóng đá Việt Nam không thể phát triển nổi!”.

Sự cố xảy ra khi trọng tài Công Khanh rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của tiền đạo Ivan ở phút 75 trong một tình huống tranh chấp ở giữa sân khiến An Đô An Giang vỡ trận và thất bại 0-2 ở những phút cuối trận. Phía An Đô An Giang cho biết sẽ gửi đơn kiến nghị lên ban tổ chức đề nghị xem xét lại việc trọng tài Khanh “giết” đội nhà. Lãnh đạo đội này còn chỉ ra tình huống nặng nề hơn mà lẽ ra phải phạt thẻ vàng thứ hai cầu thủ chủ nhà Đồng Nai thì trọng tài Khanh lại bỏ qua.

Trở lại với trận cầu đinh Vissai Nình Bình, may cho chủ nhà khi chơi thiếu người đã giữ được mành lưới nhưng cái mất lớn nhất của chủ nhà là cầu thủ Minh Nghĩa với thái độ hung hãn đòi hành hung trọng tài và chắc chắn sẽ phải nhận hình phạt thích đáng.

Chơi làm chủ hoàn toàn thế trận, nhưng trước sự tử thủ kiên cường của các cầu thủ Hòa Phát HN, các chân sút Lê Hoàng Max (cầu thủ ngoại nhập quốc tịch), Hoàng Đảm, A Vỹ... không thể nào xuyên thủng lưới thủ môn Viết Nam trong một chiều quá xuất sắc. Hòa nhau không bàn thắng, được xem như một trận tiếp khách trên sân nhà nhưng “lỗ vốn” của Vissai Ninh Bình.

Cùng thời điểm tại miền Trung, cuộc trạm chán giữa hai đội bóng nhiều duyên nợ Bình Định và Huda Huế cũng kết thúc bất phân thắng bại. Với kết quả thuận lợi 0-0 chia nhau mỗi đội một điểm, ba đội đầu bảng Huda Huế, Bình Định và Vissai Ninh Bình tiếp tục đứng vững ở nhóm dẫn đầu tổng sắp. Cũng với tỷ số hòa 0-0, TPK Tiền Giang buộc chủ nhà Cần Thơ chia điểm.

Bất ngờ nhất ở vòng hai là thất bại 1-2 của chủ nhà Hà Nội ACB trước đội khách Than Quảng Ninh. Cái thua này khiến cựu V-League Hà Nội ACB rớt xuống nhóm “cầm đèn đỏ”. Cùng số phận với Cần Thơ, Sài Gòn United đã thất thủ 1-2 trước Tây Ninh ngay trên sân nhà Thống Nhất.

Bảng xếp hạng sau vòng hai:

1. Tây Ninh (6 đ), 2. Bình Định (4 đ), 2. Huda Huế (4 đ), 2. Vissai Ninh Bình (4 đ), 5. Cần Thơ (4 đ), 6. TPK Tiền Giang (4 đ), 7. Đồng Nai (3 đ), 8. Than Quảng Ninh (3 đ). 9. Hòa Phát HN (2 đ), 10. Quảng Nam (1 đ), 11. Quảng Ngãi (1 đ), 12. Hà Nội ACB (1 đ), 13. Sài Gòn United (0 đ), 14. AĐ An Giang (0 đ).

(Ba đội đồng hạng hai do cùng điểm, cùng hiệu số bàn thắng bại).