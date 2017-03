Kết quả vòng 7 giải hạng nhất: Báo động bạo lực sân cỏ

Chiều qua, hơn 6.000 khán giả sân Quy Nhơn ngồi chết lặng khi Nguyễn Trung Sơn bất ngờ đóng đinh tỉ số trận đấu phút 79. Cách thua bạc nhược của chủ nhà không khỏi để người dân đất võ hoài nghi, bởi trước BHTS Quảng Nam đang rệu rã vừa thay tướng, thầy trò Trần Vũ lại có thể đến và đem đi trọn vẹn cả 3 điểm dễ dàng đến vậy. Tuy nhiên, đấy có thể là suy nghĩ của người thua cuộc bởi tài thao lược khi nắm BHST Quảng Nam của ông Vũ mùa rồi thì không ai lạ.

Với trận thua ngỡ ngàng đấy, SQC Bình Định tuy vẫn giữ vị trí nhì bảng nhưng khoảng cách với đội đầu bảng Sài Gòn Xuân Thành đã gia tăng lên thành 5 điểm. Trong khi đó, chiến thắng giúp BHTS Quảng Nam đào thoát, đẩy vị trí chót bảng lại cho Nam Định.

Thẻ phạt, bạo lực và chấn thương đã lấn át chuyên môn ở vòng đấu thứ bảy. Ảnh: XUÂN HUY

Không chỉ SQC Bình Định ngã ngựa, An Giang làm khách sân Đồng Nai cũng dễ dàng phơi áo tỉ số 1-3. Trận đấu sặc mùi bạo lực khi trọng tài Nguyễn Hiền Triết rút đến chín thẻ vàng (Đồng Nai sáu thẻ) cảnh cáo cầu thủ hai đội. Thua sớm ngay từ phút thứ ba, An Giang mặc sức để cặp “song Phát” - Phạm Hữu Phát và Lê Hữu Phát thoải mái ghi thêm hai bàn (các phút 75 và 82) trước khi Ngoumou ghi bàn gỡ danh dự phút 88. Tuy không có điểm, An Giang vẫn giữ nguyên hạng ba trong khi Đồng Nai vượt mặt Than Quảng Ninh chiếm vị trí thứ tư.

Sự lạm phát thẻ vàng lan xuống tận Tây Ninh, nơi chủ nhà tiếp Kienlongbank Kiên Giang. Tỉ số hòa 2-2 không phản ánh tích cực chuyên môn bằng việc trọng tài Kiều Việt Hùng rút tổng cộng 10 thẻ vàng cảnh cáo các cầu thủ chủ nhà lẫn khách.

Thời tiết oi bức hình như cũng khiến các đấu trường trở nên nóng hơn. Trận đấu giữa Cần Thơ tiếp Sài Gòn Xuân Thành, trọng tài Đinh Văn Dũng phải dùng đến chín thẻ vàng để làm nguội những cái đầu chỉ chực chờ phát hỏa. Trận này Kesley mở tỉ số phút thứ tư nhưng Cần Thơ là đội chơi hay hơn. Nếu không có hai pha cứu thua của hậu vệ ngay trên vạch vôi, Sài Gòn Xuân Thành đã phải trắng tay sau bàn gỡ muộn của Ưche ở phút 88. Đây cũng là trận đấu ngắt mạch chiến thắng của Sài Gòn Xuân Thành.

Tại thành Nam, chủ nhà tan tác sau trận thua 2-3 trước TDC Bình Dương. Với việc để thua trực tiếp đối thủ tranh chấp trốn suất rớt hạng ngay tại sân nhà, Nam Định cùng với Huda Huế (hòa TP.HCM 1-1) chia nhau hai vị trí chót bảng xếp hạng.

Khó lường về chuyên môn, vòng đấu thứ bảy khép lại kèm theo báo động nạn bùng phát bạo lực sân cỏ. Điều mà những nhà làm công tác chuyên môn không thể không lo lắng khi chất lượng thì thấp mà bạo lực thì gia tăng trong cơn mưa thẻ kinh hoàng.

MINH QUANG