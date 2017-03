Kết quả vòng 7 giải hạng nhất: Phập phù

SQC Bình Định (9 điểm) thay tướng tưởng chừng sẽ đổi vận khi chơi sân nhà tiếp đối thủ chót bảng Fico Tây Ninh nhưng rồi để vuột mất chiến thắng phút 87. Diego ghi bàn quân bình 1-1 giành lại 1 điểm quý giá cho đội nhà vốn đang rất khát điểm trụ hạng.

Thảm thương hơn, ĐT Long An sau trận thua Hà Nội vòng 6 tiếp tục bị đội bóng đàn em Trẻ BĐ Hà Nội (9 điểm) qua mặt 2-1. Hàng công ĐT Long An (10 điểm) chưa tìm được bàn thắng quân bình thì hậu vệ Thanh Giang đốt lưới nhà trước khi Tshamala kịp ghi bàn gỡ thể diện phút bù giờ. Hai trận trắng tay liên tiếp, đại biểu miền Tây từ vị trí đầu rơi tự do xuống giữa bảng xếp hạng.

Nỗ lực tuyệt vời của Hà Nội (13 điểm) không thể giúp thầy trò Hoàng Văn Phúc khải hoàn sau cuộc đua tỉ số nghẹt thở thua trên sân khách Than Quảng Ninh 2-3.

Thủ hòa 0-0 trước HV An Giang (10 điểm) trên sân nhà, người hâm mộ QNK Quảng Nam (14 điểm) vẫn vui vì với 1 điểm quý giá này, đội bóng xứ Quảng vươn lên chiếm ngôi đầu.

Cũng với tỉ số hòa TDC Bình Dương 1-1, XSKT Cần Thơ (13 điểm) vượt mặt Hà Nội giữ vị trí thứ hai nhờ hơn đối phương chỉ số phụ. Tương tự, Đồng Nai (11 điểm) chia điểm TP.HCM (9 điểm) và trên sân nhà, XSKT Lâm Đồng (11 điểm) đánh bại Trẻ SBH Đà Nẵng (6 điểm) 3-2 duy trì vị trí thứ năm.

Giải hạng nhất mùa này chưa thấy ứng cử viên nặng ký nhất cho hai suất thăng hạng mà vẫn còn phập phù sau bảy vòng đấu.

MQ