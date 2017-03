Kết thúc cuộc đua xe đạp ĐBSCL 2011: Xe đạp An Giang thức giấc

Đấy được xem là tín hiệu vui đối với làng xe đạp Việt Nam bởi Vạn An trưởng thành từ lò đào tạo xe đạp được đánh giá là bài bản nhất Việt Nam hiện nay. Sau những ánh hào quang anh em Ngô Quốc Dũng, Ngô Quốc Tiến, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Văn Hiền… xe đạp An Giang gần như mất trắng trên bản đồ xe đạp nhiều năm liền. Cho đến đầu năm 2010, cựu chuyên gia đội tuyển xe đạp Việt Nam - Youri Dimitriev được mời về xây dựng lại từ tuyến trẻ cho xe đạp An Giang.

Áo vàng Hồ Huỳnh Vạn An 18 tuổi giành giải cao nhất cuộc đua cho An Giang. Ảnh: XUÂN HUY

Dù được giao toàn quyền nhưng chuyên gia Youri dường như vắng mặt trên các lộ trình đua, công việc chỉ đạo được giao cho các trợ lý. Hỏi ra mới biết ông Youri chỉ toàn tâm với công tác huấn luyện, còn phần chỉ đạo thi đấu ông giao lại cho các cộng sự người Việt. Mỗi người mỗi việc đã giúp xe đạp An Giang dần dần khởi sắc. Tại giải vô địch trẻ toàn quốc hồi tháng 4, lứa tay đua trẻ An Giang dẫn đầu cả nước với 10 chiếc HCV trong đó Hồ Huỳnh Vạn An xuất sắc đem về cho tỉnh nhà bốn chức vô địch.

Ngoài chiếc áo vàng, Hồ Huỳnh Vạn An còn giành giải áo trắng tay đua trẻ xuất sắc nhất.

MINH QUANG

- Giải áo xanh thuộc về Lê Văn Duẩn đội BVTV Sài Gòn 1.

- Nội dung đồng đội, BVTV Sài Gòn 1 (59 giờ 14’47”) đoạt cúp vô địch trong khi BVTV An Giang và BVTV Sài Gòn 2 chia nhau hai vị trí nhì, ba.

- Tay đua Nguyễn Vũ Linh (Đồng Tháp 2) giành chiến thắng chặng cuối Bến Tre-Cao Lãnh với thành tích 2 giờ 39’54”.