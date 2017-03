Khách ”lờn thuốc” Mỹ Đình!

Phát biểu sau trận đấu HLV Bruno Metsu (UAE): Chúng tôi đã giành 3 điểm vô cùng xứng đáng. Đã chạm trán ở Asian Cup và biết được những ngón đòn của VN, nên chúng tôi có những phương án khắc chế và đã thành công. Đêm nay tôi rất hài lòng về các cầu thủ của mình khi họ thực hiện tốt các yêu cầu đặt ra. Về khả năng đi tiếp vào vòng sau, theo tôi, biết đâu VN sẽ làm điều bất ngờ tại UAE? Vì vậy, chúng ta hãy chờ đợi... HLV Riedl: Một lần nữa chúng ta lại thiếu may mắn. Trong những trận cầu như thế này, yếu tố may mắn là vô cùng quan trọng, nhưng tiếc là chúng ta đã không có. Ngoài ra, một điều mà tôi muốn nói nữa là Công Vinh, Vũ Phong, Thanh Bình cần được nghỉ ngơi. Họ đã quá tải. Về cơ hội đi tiếp thì chúng ta chỉ biết cố gắng để biến cái không thể thành có thể. Đội trưởng Minh Phương: Chúng tôi không đạt 100% phong độ Ngay sau khi kết thúc trận đấu, chúng tôi có một cuộc trò chuyện ngắn với Minh Phương. * Anh nói gì về trận thua đêm nay, trước một đối thủ mà chúng ta từng thắng thuyết phục hai tháng trước? - Chúng tôi đã không đạt 100% phong độ. Nếu không, ít nhất phải có một điểm. * Lý do? - Mệt mỏi. Chúng tôi đã phải thi đấu liên tục trong nhiều tháng liền, liên tục hết giải này đến giải khác, từ CLB cho đến đội tuyển quốc gia. Và một khi mệt mỏi, không lấy gì làm khó hiểu cho lắm về sự thể hiện một trận đấu khá rời rạc như đêm nay. * Anh có cho rằng đối thủ mạnh? - Dĩ nhiên. Cụ thể, làm sao chúng ta có được một chân sút như Matar (10). Anh ta quá hay, chơi hai chân như một. * Anh nghĩ gì về trận lượt về? Liệu VN có giành quyền đi tiếp vào vòng trong? - Thật khó khi đã thua trên sân nhà, nhưng chúng tôi hứa sẽ cố...