Khai mạc Confederations Cup 2009: Điểm quân!

Lịch thi đấu - 14-6, Nam Phi - Iraq (21 giờ) - 15-6, TBN - New Zealand (1 giờ 30), Brazil - Ai Cập (21 giờ) - 16-6, Ý - Mỹ (1 giờ 30) - 17-6, Tây Ban Nha - Iraq (21 giờ) - 18-6, Nam Phi - New Zealand (1 giờ 30), Brazil - Mỹ (21 giờ) - 19-6, Ý - Ai Cập (1 giờ 30) - 21-6, Iraq - New Zealand (1 giờ 30), Nam Phi - Tây Ban Nha (1 giờ 30) - 22-6, Ý - Brazil (1 giờ 30), Ai Cập - Mỹ (1 giờ 30) - 25-6, Bán kết 1 (1 giờ 30) - 26-6, Bán kết 2 (1 giờ 30) - 28-6, Tranh hạng ba (20 giờ) - 29-6, Chung kết (1 giờ 30) Các trận đấu được VTV và VTC trực tiếp. BN