Khai mạc cúp quốc gia: Bình Dương phơi áo

Hai đội hòa 2-2 và B. Bình Dương thua 3-5 ở loạt sút luân lưu 11 m. Đáng tiếc là trong gần 30 phút chơi hơn người, chủ sân Gò Đậu vẫn không thể có bàn thắng để làm hài lòng khán giả nhà sau giải mời vô địch NaviBank Cup.

Thế kèo trên và được chơi trên sân nhà, B. Bình Dương nhanh chóng có bàn mở điểm của Vũ Phong ở phút 11 nhưng chỉ 3 phút sau, Trọng Phú san bằng cho Lâm Đồng. Đội khách có bàn dẫn ngược 2-1 do công Soleiman ở phút 28 và kiên trì cố thủ bảo toàn thành quả. Rủi ro cho khách ở phút 67, Hồng Quân bị thẻ vàng thứ hai rời sân và 10 phút sau, Philany mới ghi bàn gỡ hòa cho B. Bình Dương. Tuy nhiên, chủ nhà đã thua trên chấm luân lưu 11 m và nhường quyền vào vòng 2 cho kèo dưới Lâm Đồng.

Vũ Phong ghi bàn nhưng B.Bình Dương vẫn bị loại khỏi Cúp Quốc gia. Ảnh: Xuân Huy

Các trận đấu khác: Tây Ninh - Ninh Bình 0-0 (luân lưu 4-5); Đồng Nai - K. Khánh Hòa 1-1 (luân lưu 2-4); Cần Thơ - Than Quảng Ninh 1-1 (luân lưu 4-2); An Giang - Bình Định 0-2; TP.HCM - V. Hải Phòng 1-3; ĐT Long An - SHB Đà Nẵng 1-3; Kiên Giang - Quảng Nam 4-0.

Các cặp đấu vòng 1/8: Sài Gòn FC - K. Khánh Hòa (ngày 24-12); SL Nghệ An - Đồng Tháp; V. Ninh Bình - CLB Hà Nội; Cần Thơ - Thanh Hóa; NaviBank Sài Gòn - Bình Định; Hà Nội T&T - V. Hải Phòng; Lâm Đồng - SHB Đà Nẵng; Kiên Giang - HA Gia Lai (ngày 25-12).

GH