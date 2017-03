Khai mạc cúp quốc gia: Chơi vì cái gì?

Nhà vô địch cúp quốc gia chỉ có 350 triệu đồng và sau mỗi vòng đá thắng, CLB có thêm lần lượt 10-20-30 triệu đồng không phải là một động lực cho cầu thủ nỗ lực. Đội vô địch còn được đại diện bóng đá Việt Nam tham dự AFC Cup mùa sau nhưng có khi đấy lại là gánh nặng mà không phải vinh dự.

Cúp quốc gia vẫn phải diễn ra cho dù hỏi các đội bóng chơi vì cái gì sẽ rất khó nhận câu trả lời thỏa đáng. Ngay cả các HLV cũng xem cúp quốc gia là sân sau và không cần thiết phải đoạt cúp bằng mọi giá. Cho nên chuyện các CLB buông cúp là bình thường sau nhiều mùa giải và chiều nay sân cỏ vắng khán giả không phải điều lạ.

Các cặp đấu vòng 1 cúp quốc gia ngày 18-12: Tây Ninh - V. Ninh Bình; Đồng Nai - K. Khánh Hòa; Cần Thơ - Than Quảng Ninh; An Giang - Bình Định; TP.HCM - V. Hải Phòng; B. Bình Dương - Lâm Đồng; ĐT Long An - SHB Đà Nẵng; Kiên Giang - Quảng Nam.

Do CLB Bóng đá Hà Nội của bầu Kiên xin rút khỏi cúp quốc gia nên đối thủ Đồng Tháp sẽ vào vòng 2 cùng với các đội thắng, gặp các CLB được miễn vòng 1 gồm: Sài Gòn FC, SL Nghệ An, HP Hà Nội, Thanh Hóa, NaviBank SG, Hà Nội T&T, HA Gia Lai.

GH